La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra la intendenta chaqueña Claudia Panzardi, quien deberá indemnizar por daños y perjuicios al funcionario Livio Gutiérrez. La decisión se produjo luego de que el tribunal rechazara el recurso presentado por la defensa de la jefa comunal por incumplimientos formales, lo que ratificó las sentencias previas de la Justicia de Chaco.

El conflicto se originó en 2016, cuando Panzardi publicó en Twitter mensajes que vinculaban a Gutiérrez con acusaciones de violencia de género, en un contexto de alta exposición mediática. Según determinó la Justicia en instancias anteriores, esas expresiones no constituyeron una opinión legítima, sino una intromisión indebida en la vida privada, además de ser consideradas falsas y de amplia difusión.

El caso tomó mayor repercusión debido a que los dichos fueron replicados por distintos medios, amplificando el impacto sobre la reputación del funcionario. Tras agotar las instancias provinciales, la intendenta acudió en queja ante la Corte, pero su presentación no cumplió con los requisitos exigidos, lo que derivó en su rechazo definitivo.

De este modo, quedó firme la obligación de reparar el daño causado, en un fallo que vuelve a poner el foco sobre los límites de la expresión en redes sociales.