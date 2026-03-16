El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de tres hechos de injuria racial en Brasil, comenzará el 24 de marzo, según confirmaron fuentes judiciales vinculadas al expediente. La joven permanece actualmente con prisión domiciliaria, tras el episodio ocurrido a mediados de enero dentro de un bar, donde fue denunciada por presuntos insultos racistas.

De acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el martes 24 se llevará a cabo la primera audiencia del debate, instancia en la que se realizará la apertura de pruebas y el inicio del juzgamiento. Durante esa jornada, la Fiscalía y la querella expondrán sus argumentos y conclusiones, mientras que la defensa presentará su postura frente a las acusaciones.

Según establece la legislación brasileña, la pena por injuria racial puede ir de dos a cinco años de prisión. En caso de que la acusación prospere en los tres hechos imputados, la condena podría alcanzar hasta 15 años de cárcel, lo que implicaría una pena no excarcelable. La abogada defensora de Páez, Carla Junqueira, sostuvo en declaraciones radiales que no existen pruebas suficientes para sostener tres delitos diferenciados.

“No hay pruebas en el expediente que confirmen tres hechos distintos ni tres víctimas en momentos diferentes”, explicó la letrada.

Sin embargo, desde la Fiscalía consideran que las declaraciones de las víctimas, el testimonio del gerente del bar y los registros de video del interior del local respaldan la hipótesis de un concurso material de tres delitos. En medio del proceso judicial, Páez publicó recientemente un video en sus redes sociales en el que pidió disculpas públicamente, y definió el episodio como “una reacción muy grave”, al tiempo que explicó que anteriormente no se había pronunciado por recomendación de su defensa.