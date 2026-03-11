La abogada argentina Agostina Páez difundió un audio en las últimas horas que podría generar un giro en la causa judicial que enfrenta en Brasil, donde es investigada por injuria racial agravada tras un incidente ocurrido en un bar de Río de Janeiro. La joven santiagueña, de 29 años, permanece en esa ciudad bajo medidas judiciales restrictivas, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, mientras avanza la investigación por gestos racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema.

Tras varias semanas de silencio, Páez reconoció en el audio que su reacción fue “un error cometido por enojo”, en un mensaje que busca mostrar arrepentimiento frente a la Justicia y a la opinión pública brasileña. El cambio de postura forma parte de una nueva estrategia de defensa impulsada por la abogada brasileña Carla Junqueira, quien asumió la representación legal luego de que Páez revocara el poder a su anterior abogado.

Según explicó la letrada, la defensa ya no discutirá el hecho en sí, sino que intentará humanizar la situación de la acusada y demostrar que se trató de una reacción equivocada que no debe quedar impune, pero tampoco derivar en una condena severa. La causa se tramita en el Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro, donde la Justicia deberá determinar si el caso llega a juicio bajo la legislación que equipara la injuria racial con el delito de racismo.