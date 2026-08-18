El Congreso de la Nación prepara una recepción especial para el papa León XIV

Diputados de distintos bloques políticos impulsan la realización de una Asamblea Legislativa para recibir al papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista para noviembre, y buscan que el Pontífice pueda brindar un mensaje ante los legisladores. La propuesta fue planteada este martes durante la reunión constitutiva del Grupo de Amistad con la Santa Sede en la Cámara de Diputados, donde el legislador de La Libertad Avanza Santiago Santurio fue designado presidente del espacio.

Durante el encuentro, representantes de diferentes fuerzas políticas coincidieron en la intención de promover una sesión especial del Congreso para incorporar una visita del Papa a la agenda oficial de su estadía en el país. Santurio destacó el entusiasmo que genera la llegada de León XIV y manifestó su expectativa de que pueda participar de una Asamblea Legislativa. "Esperamos participar y ojalá pueda venir a la Asamblea Legislativa", expresó.

El diputado de Unión por la Patria, Sebastián Nóblega, vicepresidente del Grupo de Amistad con la Santa Sede, anticipó además que presentó un proyecto para convocar formalmente a la Asamblea Legislativa durante la visita papal. Nóblega manifestó su "profunda emoción" por la llegada del Pontífice y consideró que sería importante que pudiera dirigirse a los representantes del Congreso.

Respaldo de distintos espacios políticos

La iniciativa cuenta con respaldo de legisladores de distintos espacios. Entre quienes participaron de la reunión estuvieron representantes de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la Coalición Cívica e Independencia, además de autoridades de Diplomacia Parlamentaria. La diputada Gabriela Estévez también destacó la importancia de la visita y puso el foco en el vínculo entre León XIV y el fallecido papa Francisco. La legisladora sostuvo que el actual Pontífice representa "un enlace con el papa Francisco", en referencia a la continuidad entre ambos pontificados y a la relación del nuevo Papa con la Argentina.

En la Cámara de Diputados ya existen varios proyectos vinculados con la eventual visita de León XIV. Sin embargo, por el momento, solo uno contempla específicamente la convocatoria de una Asamblea Legislativa para que el Pontífice pueda dirigirse ante el Congreso.

La llegada de León XIV a la Argentina está prevista para el 8 de noviembre. Durante su estadía, el Pontífice tendría programada una misa multitudinaria en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, un encuentro religioso en Luján y una celebración en la provincia de Córdoba. La eventual visita al Congreso todavía debe avanzar institucionalmente. La propuesta deberá ser tratada y aprobada para que la Asamblea Legislativa pueda concretarse, mientras continúan las conversaciones para definir la agenda oficial del viaje.

De avanzar la iniciativa, León XIV podría convertirse en protagonista de un encuentro institucional con representantes de todo el Congreso argentino, en el marco de su primera visita al país como Pontífice.