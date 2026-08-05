La visita del papa León XIV a la Argentina despierta expectativa: "No es un premio consuelo por Francisco"

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, despertó entusiasmo entre los fieles y abrió una nueva etapa en la relación entre el Vaticano y el país. Para la periodista y comunicadora eclesiástica Lucrecia Casemajor, el viaje trasciende el plano institucional y está cargado de gestos simbólicos que revelan el estilo del nuevo Pontífice.

"Es una alegría enorme. Estábamos esperando esta noticia desde hace tiempo y finalmente llegó", afirmó en diálogo con el programa Entretiempo por AM550, al recordar que el anuncio oficial se realizó de manera simultánea entre el Vaticano y las conferencias episcopales de los países que integrarán la gira: Argentina, Uruguay y Perú.

Para Casemajor, uno de los aspectos más significativos pasó casi desapercibido. El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina en el día de Santa María la Mayor, la basílica donde fue sepultado Francisco. "Para la Iglesia ese detalle tiene muchísimo significado", explicó. La periodista consideró que la elección de la fecha no fue casual. "Es un gesto muy sugestivo. Tiene un enorme valor para los católicos y demuestra continuidad con el legado de su antecesor."

También destacó otra coincidencia que considera relevante: el Papa permanecerá en el país entre el 8 y el 10 de noviembre, y el día 9 la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, considerada la iglesia madre del catolicismo.

"Los agustinos le dan mucha importancia a las fechas y a los símbolos. León XIV tiene un perfil muy distinto al de Francisco, pero también cuida mucho estos gestos.", precisó.

El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina en el día de Santa María la Mayor, la basílica donde fue sepultado Francisco. "Para la Iglesia ese detalle tiene muchísimo significado", explicó la periodista Lucrecia Casemajor.

Una agenda con foco en los jóvenes

Aunque la agenda definitiva todavía no fue difundida oficialmente, Casemajor reveló que desde Buenos Aires trascendió la posibilidad de que León XIV mantenga un encuentro masivo con jóvenes. "Todavía falta la confirmación oficial, pero sería una de las actividades más importantes del viaje."

Según explicó, el interés del Pontífice por las nuevas generaciones quedó demostrado durante su reciente visita a España. "Lo que mejor funcionó allí fue el encuentro con los jóvenes. Creo que León XIV entiende que hoy son una prioridad para la Iglesia."

La especialista también relacionó esa mirada con el legado de Francisco. "Estoy convencida de que Francisco le transmitió mucho sobre la realidad argentina y sobre el enorme trabajo que realizan los Hogares de Cristo con los jóvenes en situación de vulnerabilidad."

"No es un premio consuelo"

En medio de la expectativa que genera la llegada del nuevo Papa, Casemajor rechazó una idea que comenzó a circular tras el anuncio. "No me gustaría que esta visita se interprete como un premio consuelo porque Francisco nunca vino." Para la periodista, la decisión del primer Papa argentino de no regresar al país durante su pontificado respondió a un contexto político complejo. "Francisco conocía muy bien la realidad argentina y fue muy inteligente al no prestarse para que su figura fuera utilizada políticamente."

En cambio, sostuvo que la visita de León XIV debe leerse como un acontecimiento propio. "No es un premio consuelo. Es un premio mucho mayor porque León XIV viene con un mensaje muy claro de paz, diálogo y reconciliación. Eso hoy tiene un enorme valor."

Mientras la Iglesia argentina espera conocer el cronograma definitivo del viaje, la llegada del nuevo Pontífice ya genera expectativas entre las diócesis de todo el país, que comienzan a organizar actividades y peregrinaciones para participar de una visita que promete convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.