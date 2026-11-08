Cómo continúa la visita de León XIV en Argentina: las actividades del lunes 9 de noviembre

Después de una primera jornada marcada por su llegada al país y las actividades institucionales junto al presidente Javier Milei, el papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre su visita a la Argentina con una intensa agenda en Buenos Aires antes de viajar a Córdoba.

La segunda jornada combinará actividades pastorales, una misa multitudinaria en Palermo, encuentros con trabajadores y empresarios, diálogo interreligioso y una celebración junto al clero argentino.

La actividad comenzará temprano. A las 9.15, León XIV llegará al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Allí mantendrá un encuentro con trabajadores de la institución, profesionales de la salud y personas que se encuentran alojadas en el establecimiento.

La visita tendrá además un momento musical protagonizado por Abel Pintos, quien actuará acompañado por el coro de la institución. Entre las canciones previstas aparecen Motivos y La Llave.

El pontífice recibirá además una de las tres guitarras acústicas encargadas especialmente a un lutier para la ocasión.

La misa multitudinaria en Palermo

El acontecimiento central de la mañana comenzará a las 11.30 en Palermo, donde León XIV encabezará una misa abierta al público frente al Monumento a los Españoles, en la zona de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Se espera una convocatoria multitudinaria a lo largo de avenida Del Libertador y las autoridades dispusieron un importante operativo de seguridad, tránsito, hidratación y asistencia sanitaria en los Bosques de Palermo.

Los accesos para los fieles estarán habilitados desde las 0 horas del lunes, mientras que a partir de las 7 comenzará la actividad en el escenario con animación comunitaria, oraciones y coros litúrgicos.

Uno de los momentos de mayor expectativa se producirá alrededor de las 10, cuando está previsto el desplazamiento de León XIV en el papamóvil desde el túnel de avenida Del Libertador hacia el Monumento a los Españoles.

Ese recorrido permitirá uno de los contactos más cercanos del Papa con los fieles antes de la celebración religiosa de las 11.30.

De la misa participarán autoridades nacionales y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Trabajo, diálogo interreligioso y Catedral

La actividad continuará por la tarde. A las 16.10, León XIV participará en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, del denominado “Encuentro con el mundo del trabajo”.

La reunión convocará a representantes sindicales, empresarios, organizaciones de la economía popular y referentes del sector productivo.

Está prevista la participación de representantes de la CGT y la CTA, cámaras empresariales vinculadas con la industria y el comercio, la Comisión de Enlace Agropecuaria, la Utep y organizaciones cooperativas.

Durante el encuentro se presentarán testimonios y un documento elaborado previamente sobre la situación laboral y productiva del país.

El Papa cerrará la actividad con un mensaje en el que se espera que aborde cuestiones relacionadas con la cultura del trabajo, el impacto de la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas, además de la importancia del diálogo entre trabajadores, empresarios y otros actores de la producción.

A las 17.30, León XIV se trasladará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, para participar de un encuentro ecuménico e interreligioso.

Fueron convocados representantes de las comunidades judía y musulmana, además de integrantes de iglesias cristianas ortodoxas, evangélicas y protestantes.

La jornada continuará a las 18.45 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde el pontífice encabezará la celebración de las Vísperas junto a miembros de la Conferencia Episcopal Argentina y equipos sinodales.

Durante la ceremonia habrá además una oración especial de un grupo reducido de sacerdotes en memoria del papa Francisco.

La actividad oficial del lunes concluirá a las 19.45, con una cena reservada en la sede del Arzobispado de Buenos Aires.

La segunda jornada será la última que León XIV desarrollará íntegramente en Buenos Aires antes de continuar el martes con su visita a Córdoba.

AGENDA DEL PAPA ESTE LUNES 9 DE NOVIEMBRE