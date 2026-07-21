Cuando el avión que traía de regreso a gran parte de la Selección Argentina comenzó a ingresar al espacio aéreo nacional, el primer recibimiento no fue una ovación ni una caravana. Fue una voz que llegó desde la torre de control y que, en pocos segundos, resumió el sentimiento de millones de argentinos después de la final del Mundial.

Mientras el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 se preparaba para aterrizar, la controladora aérea Paula Carrevedo tomó el micrófono y les envió un mensaje que trascendió la comunicación habitual entre un avión y la torre. Sus palabras quedaron registradas, comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se convirtieron en uno de los momentos más compartidos del regreso del seleccionado.

El primer "bienvenidos" que escuchó la Selección

Desde el Centro de Control de Área del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba, Paula fue la encargada de establecer contacto con la aeronave que trasladaba a buena parte del plantel y al cuerpo técnico.

Lejos de limitarse a las indicaciones propias del vuelo, aprovechó ese instante para transmitir un mensaje de agradecimiento.

"Bienvenidos a su país", se escuchó.

Luego continuó con unas palabras dirigidas a todo el grupo.

"Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, por unir a las familias, amigos e incluso desconocidos", continuó.

También destacó el compromiso que mostró el equipo durante el Mundial.

"Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones", resumió lo que siente todo un pueblo.

El mensaje concluyó con una frase que rápidamente comenzó a replicarse en miles de publicaciones.

"Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos, Argentina!", dijo visiblemente emocionada.

Un mensaje escrito a contrarreloj

Horas después de que el video se hiciera viral, Paula contó cómo nació ese saludo.

En diálogo con TN explicó que llegó a trabajar todavía movilizada por la derrota en la final y que una compañera, que estaba terminando su turno, le avisó que el vuelo de la Selección estaba a pocos minutos de ingresar al espacio aéreo argentino.

El tiempo era mínimo.

Según relató, su compañera ya había imaginado ese momento y tenía escritas las primeras palabras. Entre las dos terminaron de darle forma al mensaje pocos minutos antes de que comenzara la comunicación con la cabina.

"No sabía si iba a poder terminar"

La controladora reconoció que el momento la desbordó de emoción.

Contó que le temblaban las manos y que tenía miedo de no poder completar la lectura cuando llegara el momento de hablar con el avión.

Finalmente pudo hacerlo y, apenas terminó, recibió la respuesta de los pilotos, que agradecieron el gesto desde la cabina.

La reacción fue espontánea.

"¡Ay, me muero, qué hermoso!"

El video que multiplicó el recibimiento

Paula aseguró que nunca imaginó la repercusión que tendría esa breve comunicación.

Lo que comenzó como un gesto pensado entre compañeras terminó recorriendo el país a través de las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y destacaron que esas palabras expresaban el sentimiento de quienes siguieron el recorrido de la Selección durante el Mundial.

Un regreso distinto, pero con el mismo reconocimiento

El plantel arribó al país el lunes por la tarde, un día después de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026.

El vuelo aterrizó a las 18:19 en Ezeiza procedente de Nueva York. Desde allí, los jugadores fueron trasladados al predio de la AFA, donde fueron recibidos por hinchas que se acercaron para saludarlos.

No hubo caravana ni festejos oficiales. Sin embargo, antes incluso de tocar pista, la delegación ya había recibido un reconocimiento que difícilmente olvidará: el de una voz anónima para la mayoría, pero capaz de poner en palabras lo que muchos argentinos querían decirles en ese momento.