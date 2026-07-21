La llegada de la Selección Argentina al país dejó mucho más que la tristeza por la derrota ante España en la final del Mundial. En una extensa entrevista, el presidente Javier Milei dio detalles inéditos sobre el operativo que el Gobierno había preparado para recibir al plantel, explicó por qué nunca hubo festejos, defendió el feriado que se evaluó durante el domingo y aprovechó para mezclar el balance deportivo con fuertes definiciones políticas.

Sus declaraciones abrieron nuevos interrogantes sobre el regreso del equipo, ya que sostuvo que el Ejecutivo tenía listo un homenaje con distintas alternativas, aunque finalmente todo quedó descartado por decisión de los propios futbolistas.

Milei dijo que hubo seis propuestas para recibir a la Selección

El mandatario aseguró que el Gobierno trabajó junto con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para organizar un recibimiento al plantel apenas aterrizara en el país.

Según explicó, se pusieron sobre la mesa seis alternativas distintas para homenajear al equipo, pero ninguna prosperó.

"A los jugadores hasta se les dio la opción de seis posibles distintos festejos", precisó.

Para Milei, la decisión de no celebrar estuvo directamente relacionada con el impacto que provocó la derrota en la final.

"Decidieron no hacer festejos", confirmó.

Aun así, sostuvo que el plantel merecía un reconocimiento por lo conseguido durante los últimos años y calificó al grupo dirigido por Lionel Scaloni como "el más importante de la historia argentina".

El feriado que nunca fue

Otro de los temas que abordó fue el anuncio que el Gobierno evaluó durante el domingo sobre un posible feriado o asueto para facilitar una eventual movilización popular.

Milei explicó que esa posibilidad siempre dependió de la decisión que tomara la Selección respecto de realizar o no una celebración pública.

"Los festejos y el ocio son parte de la vida del ser humano", sostuvo Milei.

El Presidente insistió en que la medida estaba pensada para un acontecimiento excepcional y remarcó que el homenaje solo tenía sentido si el plantel aceptaba compartir ese momento con los hinchas.

El respaldo a Messi y Scaloni

Durante la entrevista también dedicó varios minutos a respaldar a Lionel Messi, quien no regresó con el resto de la delegación y viajó directamente a Rosario tras una escala en Miami.

Milei pidió respetar la decisión del capitán y sostuvo que el golpe deportivo explica la forma en que cada jugador eligió vivir las horas posteriores a la final.

Además, volvió a elogiar a Lionel Scaloni, de quien destacó especialmente su capacidad para conducir al grupo y gestionar un plantel que volvió a llevar a la Argentina a una final del mundo.

Del fútbol a la política

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando el Presidente vinculó el recorrido de la Selección con la discusión política.

Allí apuntó contra sectores del kirchnerismo, a los que acusó de haber atacado al equipo durante el Mundial y lanzó una de las frases más duras de toda la conversación.

"Son psicópatas", criticó.

Según Milei, durante la competencia hubo dirigentes y referentes políticos que primero cuestionaron al seleccionado y luego cambiaron de postura cuando los resultados acompañaron al equipo.

La bandera de Malvinas y la respuesta del Presidente

Otro de los temas fue la bandera con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas que los jugadores desplegaron tras la victoria frente a Inglaterra, una imagen que recorrió el mundo.

Consultado sobre ese gesto, Milei evitó detenerse en la acción del plantel y eligió poner el foco en la política exterior de su administración.

"Lo que cuentan son los hechos y los logros", se desmarcó.

El mandatario aseguró que su Gobierno consiguió avances diplomáticos en torno al reclamo argentino por Malvinas y mencionó apoyos internacionales para respaldar esa afirmación.

De esa manera, una entrevista que comenzó con explicaciones sobre el regreso de la Selección terminó atravesando temas que fueron desde el homenaje frustrado y el feriado que nunca se concretó hasta la política, la diplomacia y la disputa por las Islas Malvinas.