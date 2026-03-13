Este viernes 13 de marzo, el mercado cambiario en Argentina muestra movimientos en las distintas cotizaciones del dólar, con seguimiento especial a las variantes blue, oficial y mayorista.

El dólar oficial en los bancos de la City comienza la jornada con un valor estable, mientras que el dólar blue experimenta una suba de 5 pesos respecto a la jornada anterior, alcanzando un nuevo precio en el mercado paralelo. Asimismo, el dólar mayorista presenta leves fluctuaciones que reflejan la dinámica del mercado cambiario local.

Ante este escenario, el Gobierno confirmó la implementación de fuertes multas para quienes posean dólares sin declararlos, una medida que busca reforzar el control sobre la tenencia de divisas y limitar la informalidad en el mercado.

Además, los analistas señalan que el Ejecutivo ha establecido un nuevo piso para el precio del dólar, un factor clave para los ahorristas y el desarrollo económico. Esta decisión se enmarca en un contexto donde la estabilidad del tipo de cambio se vuelve fundamental para contener la inflación y la morosidad.

El economista Martín Rapetti ha destacado el creciente problema de morosidad en Argentina a pesar de la estabilidad relativa del dólar, señalando que “el gran dilema económico que le plantea Milei a la oposición” podría tener consecuencias a mediano plazo, especialmente hacia 2027.

Por otro lado, Fernando Marull apunta a dos sectores específicos que presionarán la inflación en marzo y que influirán en la evolución del dólar, mientras que un exbanquero de la City identifica dos rubros “clave” que podrían llenar de dólares al país en los próximos meses.

Cotización del dólar blue y oficial en Argentina hoy 13 de marzo

En los mercados internacionales, la cotización del dólar frente a monedas como el peso colombiano y el peso mexicano también registra movimientos, reflejando la volatilidad global y las particularidades de cada economía.