Después que el dólar blue registró una caída de $15, ubicándose en $1.455 para la venta y $1.435 para la compra. En contraste, el dólar oficial experimentó un leve aumento de $5, con un precio de venta de $1.470 y compra a $1.420 en el Banco Nación.

En el ámbito digital, las cuevas virtuales y exchanges de criptomonedas mantienen cotizaciones del dólar que superan los valores tradicionales. Las stablecoins, monedas digitales que replican el valor del dólar en una proporción 1 a 1, como USDT o DAI, se posicionan como una alternativa para dolarizar ahorros de manera sencilla y accesible.

Muchos inversores observan las cotizaciones de estas stablecoins como un indicador adelantado para prever las tendencias del dólar blue y el mercado cambiario en general. En plataformas como Binance, el dólar cripto USDT se cotiza alrededor de $1.500 cerca de las 14 horas del lunes.

Dólar blue cae y dólar cripto supera los $1.500 en plataformas digitales

Este valor supera tanto al dólar oficial, que se ubica en $1.470, como al dólar blue, actualmente en $1.455. Por otro lado, el dólar MEP se negocia a $1.457 y el dólar contado con liquidación (CCL) alcanza $1.499.

Las cotizaciones pueden variar entre diferentes plataformas digitales y cuevas virtuales, con precios que oscilan entre $1.500 y $1.535, según reporta CriptoYa. Este rango sugiere que el dólar cripto continúa siendo un referente clave para anticipar movimientos futuros en el mercado cambiario argentino.