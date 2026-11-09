El Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, es una de las instituciones más emblemáticas de la obra de San Luis Orione en Argentina. Desde hace más de 90 años, desarrolla una tarea de asistencia, cuidado e integración de personas con discapacidad, a través de un modelo de acompañamiento integral que busca garantizar mejores condiciones de vida y promover la autonomía de sus residentes.

Los orígenes del establecimiento se remontan al 28 de abril de 1935, cuando San Luis Orione colocó la piedra fundamental para su construcción. La iniciativa surgió con el objetivo de crear un espacio de contención para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que no contaban con acompañamiento familiar. La inauguración oficial se realizó el 21 de mayo de 1936, con una estructura inicial de seis pabellones y una iglesia.

El papa León XIV visitó este lunes el Cottolengo Don Orione y destacó el trabajo de residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios.

En la actualidad, alrededor de 420 personas con distintos tipos de discapacidad viven en el establecimiento y reciben atención de acuerdo con sus necesidades. Entre las propuestas que ofrece se encuentran talleres de arte, música y expresión corporal, actividades de huerta y cocina, rehabilitación, alfabetización, capacitación laboral y distintas iniciativas recreativas. El objetivo es favorecer el desarrollo personal, la participación y la integración social.