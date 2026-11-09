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Jornada histórica

Cottolengo Don Orione: la historia de la emblemática institución que abrió sus puertas hace más de 90 años

Fundado en 1935 por iniciativa de San Luis Orione, el establecimiento se convirtió en un símbolo de asistencia e inclusión en Claypole. Este lunes recibió la visita del papa León XIV, en una jornada histórica para la comunidad.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 14:07
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El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole tiene más de 90 años de historia dedicados al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.

El Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, es una de las instituciones más emblemáticas de la obra de San Luis Orione en Argentina. Desde hace más de 90 años, desarrolla una tarea de asistencia, cuidado e integración de personas con discapacidad, a través de un modelo de acompañamiento integral que busca garantizar mejores condiciones de vida y promover la autonomía de sus residentes.

Los orígenes del establecimiento se remontan al 28 de abril de 1935, cuando San Luis Orione colocó la piedra fundamental para su construcción. La iniciativa surgió con el objetivo de crear un espacio de contención para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que no contaban con acompañamiento familiar. La inauguración oficial se realizó el 21 de mayo de 1936, con una estructura inicial de seis pabellones y una iglesia.

El papa León XIV visitó este lunes el Cottolengo Don Orione y destacó el trabajo de residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios.




Con el paso de los años, el predio experimentó un importante crecimiento y sumó hogares, escuelas especiales, talleres de formación, espacios recreativos y servicios de atención profesional. Actualmente, ocupa aproximadamente 50 hectáreas sobre la avenida Lacaze al 3900 y funciona como una verdadera comunidad, con calles internas, edificios, espacios verdes y diferentes instalaciones destinadas a la vida cotidiana de sus residentes.

En la actualidad, alrededor de 420 personas con distintos tipos de discapacidad viven en el establecimiento y reciben atención de acuerdo con sus necesidades. Entre las propuestas que ofrece se encuentran talleres de arte, música y expresión corporal, actividades de huerta y cocina, rehabilitación, alfabetización, capacitación laboral y distintas iniciativas recreativas. El objetivo es favorecer el desarrollo personal, la participación y la integración social.

Alrededor de 420 personas con discapacidad residen actualmente en la institución y reciben acompañamiento integral.




Este lunes 9 de noviembre, la institución vivió una jornada histórica con la visita del papa León XIV, quien recorrió sus instalaciones, compartió un encuentro con residentes y trabajadores y destacó la tarea solidaria que se desarrolla diariamente. Durante su mensaje, definió al Cottolengo como una "comunidad fraterna de puertas abierta", y resaltó el legado de San Luis Orione, quien soñó con construir allí una verdadera "ciudad de la caridad".



 

 

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