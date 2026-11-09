El video de Soledad Pastorutti cantando “Alma misionera” en la previa de la misa del Papa León XIV

Cuando Natalia se sumó al escenario, Alma misionera empezó a sonar también entre los fieles que esperaban la misa del Papa León XIV. El video muestra a Soledad Pastorutti cantando con su hermana frente al Monumento de los Españoles, en Palermo, mientras el público acompaña la letra.

Ver a las hermanas juntas era una imagen familiar para sus seguidores: ya habían compartido escenarios y proyectos. Esta vez, el dueto las reunió alrededor de una canción de la tradición católica que habla de la vocación de servicio y de la cercanía con los demás. La puesta fue sobria, con las voces y las guitarras en primer plano.

La presentación había empezado a las 10.25 de este lunes 9 de noviembre. Soledad Pastorutti no figuraba en la programación inicial y apareció por sorpresa mientras la gente se reunía para la celebración del Papa León XIV. Salió al escenario con sus músicos y con un poncho del mismo estilo que había usado en la despedida de Lionel Messi.

El repertorio arrancó con La Viajera, que evocó los paisajes argentinos, y siguió con Oración del Remanso, una canción que habla del trabajo, la humildad y la esperanza. Esos dos temas marcaron el pulso folclórico de la apertura, antes de que el show diera lugar a las canciones ligadas a la fe.

Después del dueto con Natalia, Soledad Pastorutti pidió permiso para seguir y cantó Aleluya, que sumó un momento de recogimiento a la mañana. Todavía quedaban dos temas más: tras consultar con los presentes si podía continuar, volvió a su repertorio folclórico con Entre a mi pago sin golpear y A Don Ata.

La actuación tuvo lugar poco antes de que el Papa León XIV llegara a ese escenario. La música fue parte de las actividades de la previa, que también incluyó momentos de oración y reunió a familias, fieles y seguidores de la cantante en la zona del monumento.

El fragmento de Alma misionera conserva el instante en que la espera por la misa se convirtió en un canto entre el escenario y la gente. Las hermanas Pastorutti volvieron a compartir una canción en público y, esta vez, las voces de quienes habían ido a la ceremonia también quedaron en el video.