El consumo de cocaína fumada, conocida como “pipa”, registra un crecimiento sostenido y preocupa a autoridades sanitarias por su impacto en adolescentes desde los 15 años. El fenómeno, detectado en los últimos meses por profesionales de la salud, muestra un avance marcado en sectores vulnerables y personas en situación de calle.

Según diagnósticos recientes, el uso de esta sustancia dejó de ser marginal y pasó a formar parte de una nueva dinámica de consumos problemáticos. La principal alarma radica en la precocidad del inicio y la rápida dependencia, que acelera el deterioro físico y mental.

“Hoy tenemos chicos de 15 años con consumos instalados y dependencia física”, advirtió la especialista Martha Intuchi en declaraciones a Aconcagua Radio de Mendoza, al describir un escenario que se agrava en contextos de exclusión social.

Un cambio preocupante en el mapa del consumo

El crecimiento de la cocaína fumada refleja una transformación en los patrones de consumo. Lo que antes estaba asociado a nichos específicos hoy se expande en barrios vulnerables, donde la falta de contención social y educativa potencia el problema.

Los especialistas advierten que cada vez son más frecuentes los casos de jóvenes que pertenecen a segunda o tercera generación de consumidores, lo que complejiza los tratamientos y la posibilidad de reinserción.

¿Qué es la “pipa” y por qué genera tanta dependencia?

Aunque suele confundirse con el paco, la “pipa” es clorhidrato de cocaína transformado en una sustancia sólida para ser fumada. Se consume con pipas caseras o cigarrillos intervenidos.

Su peligrosidad radica en tres factores clave:

Efecto inmediato: llega al cerebro en segundos

llega al cerebro en segundos Duración breve: la euforia desaparece rápidamente

la euforia desaparece rápidamente Repetición compulsiva: el usuario necesita consumir en intervalos muy cortos

Este mecanismo genera una dependencia extremadamente rápida, mucho más agresiva que otras formas de consumo.

El impacto directo en el cuerpo

Fumar cocaína produce daños severos en el sistema respiratorio. Los especialistas detectan lesiones irreversibles en pulmones y bronquios, además de un deterioro general acelerado.

En el plano psicológico, los efectos incluyen:

Paranoia

Ansiedad extrema

Depresión profunda

Estos cuadros afectan la toma de decisiones y el control de impulsos, lo que incrementa la vulnerabilidad social.

Un sistema de salud que busca adaptarse

El avance de esta modalidad expone los límites de los tratamientos tradicionales. En particular, las personas en situación de calle enfrentan enormes dificultades para sostener terapias convencionales.

Ante este escenario, comenzaron a implementarse equipos itinerantes que llevan atención directamente al territorio. El objetivo es adaptar las estrategias a una problemática que evoluciona rápidamente.

Desde los programas de abordaje de adicciones, el desafío es diseñar respuestas más flexibles frente a un fenómeno que ya no responde a los esquemas clásicos.