La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una organización criminal dedicada a la comercialización y distribución de mercadería impregnada con cocaína. El operativo culminó con la detención de ocho personas de nacionalidad boliviana y el secuestro de más de 15.200 kilogramos de alimentos adulterados, parte de los cuales tenían como destino la ciudad de Cipolletti.

La investigación se inició cuando efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 detectaron una camioneta descargando bultos en la intersección de avenida Rivadavia y Catamarca, en el barrio de Balvanera. Al inspeccionar la carga, los agentes observaron polvo blanco en los paquetes y, tras realizar un test químico, el resultado dio positivo para cocaína. En el vehículo se hallaron 11 bolsas con más de 60 kilos de alimentos contaminados.

El hallazgo derivó en un allanamiento ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 en un predio ubicado en la calle Palmar al 7200, barrio de Liniers. Allí se encontraron 301 bolsas con mercadería impregnada con cocaína, entre snacks, papas desecadas, carne envasada y otros productos. El total de lo incautado alcanzó aproximadamente 15 toneladas de alimentos adulterados.

Durante el procedimiento secuestraron además siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, documentación vinculada a la logística de distribución y $120.000 en efectivo. Los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que la organización utilizaba productos de consumo masivo como soporte para el traslado de la droga, lo que dificultaba su detección en controles habituales. El cargamento incluía fideos, enlatados, snacks, carbón, fécula y frutos secos, y tenía como destino final la región del Alto Valle, donde se procedía a su comercialización.

El juez dispuso la clausura del predio y la continuidad de las pericias para determinar la cantidad exacta de sustancia ilícita presente en los productos incautados. La investigación busca establecer la conexión de esta organización con otras redes de narcotráfico que operan en la Patagonia y la utilización de empresas de transporte como fachada para el traslado de la mercadería adulterada.