Un movimiento dentro del auto que cambió todo

Eran cerca de las 19:30 del sábado cuando efectivos de la División Motorizada Base Centenario patrullaban por calle Ingeniero Ballester. Los operativos contra el narcotráfico con secuestros de droga siguen dando resultados en esta localidad.

En ese recorrido detectaron un Volkswagen Voyage gris y decidieron detenerlo para una identificación. Todo parecía un control más, hasta que uno de los ocupantes hizo un movimiento que llamó la atención: intentó esconder un objeto debajo del asiento trasero.

Ese gesto activó una inspección inmediata.

Lo que apareció debajo del asiento

Durante el control, los efectivos encontraron un elemento que aparentaba ser un arma de fuego. La revisión no se detuvo ahí.

Minutos después, confirmaron que se trataba de un revólver calibre 32 con seis cartuchos. El detalle que encendió aún más las alarmas: tenía la numeración suprimida.

Droga en el mismo procedimiento

En el mismo operativo, también hallaron una sustancia que fue sometida a un test orientativo.

El resultado dio positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso de 4,98 gramos.

Arma cargada y droga, todo dentro de un mismo vehículo.

Cuatro ocupantes y un traslado inmediato

Los cuatro ocupantes del auto fueron identificados en el lugar. Según la verificación realizada, no registraban impedimentos legales, al igual que el vehículo.

Sin embargo, el procedimiento continuó. El rodado fue trasladado a la Comisaría Quinta y quedó a disposición de la Justicia.

La requisa que confirmó el hallazgo

Ya en sede policial y con orden judicial, se realizó una requisa más exhaustiva del vehículo.

Ahí se confirmó el secuestro del revólver calibre 32, los seis cartuchos y un teléfono celular, en el marco de una causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Un control que no terminó como empezó

El procedimiento comenzó como una identificación en la calle y terminó con un arma sin registro, municiones y droga incautada.

Lo que parecía un control más expuso, en pocos minutos, un escenario completamente distinto dentro de un vehículo en circulación.