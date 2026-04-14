Un conductor de 33 años fue demorado en la provincia de Mendoza tras dar positivo en un control de alcoholemia con un nivel muy por encima de lo permitido. El hecho ocurrió en el departamento de San Martín y generó sorpresa no solo por la graduación detectada, sino también por la reacción de su acompañante.

El operativo fue realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que detectó que el conductor circulaba con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite considerado como falta grave en esa provincia.

Según el parte oficial, al momento del control el propio conductor admitió haber consumido fernet previamente. El test confirmó la sospecha y al conocer el resultado, su acompañante lanzó una frase que no pasó desapercibida: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”, expresó, evidenciando sorpresa por el nivel registrado.

Qué sanción le corresponde

En Mendoza, conducir con más de 1,00 g/l de alcohol en sangre constituye una contravención severa. Por este motivo, las autoridades procedieron a:

Retener la licencia de conducir

Secuestrar el vehículo

Labrar una infracción que podría derivar en una multa de hasta $5.500.000

Además, el caso podría implicar sanciones adicionales según la evaluación de las autoridades competentes.

Controles y prevención

Desde la ANSV informaron que este tipo de operativos se realizan de forma diaria en distintos puntos estratégicos de la provincia. Actualmente, el organismo cuenta con bases de fiscalización en:

Ciudad de Mendoza

Tunuyán

Santa Rosa

El objetivo es reforzar los controles sobre documentación y condiciones de manejo para prevenir siniestros viales, especialmente aquellos vinculados al consumo de alcohol.