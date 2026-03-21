Cada vez más jubilados en Argentina continúan en actividad tras acceder a su haber previsional. Según datos de la Seguridad Social, en junio de 2025 había más de 430.000 jubilados con empleo formal.

El fenómeno crece de forma sostenida desde hace más de una década y responde tanto a la necesidad de complementar ingresos como al interés por mantenerse activos. La tendencia se observa en distintas modalidades: relación de dependencia, monotributo, trabajo autónomo y personal de casas particulares.

Sin embargo, el número total es mayor si se incluye la informalidad. Se estima que más de 600.000 jubilados trabajan sin registrar.

¿Se puede trabajar después de jubilarse?

La legislación argentina, a través de la ANSES, permite trabajar luego de jubilarse, incluso en la misma empresa. Pero existen cambios clave en la relación laboral.

Nuevo vínculo laboral

Se firma un nuevo contrato.

No se reconoce la antigüedad previa.

Las indemnizaciones se calculan desde el nuevo inicio.

Al jubilarse, la cobertura deja de depender del empleador y pasa a organismos como el PAMI u otra obra social.

Aportes: qué descuentos se aplican

Los jubilados que trabajan en relación de dependencia deben seguir realizando aportes obligatorios al sistema previsional.

Estos descuentos no generan mejoras en la jubilación. Es decir, el trabajador puede cobrar salario y haber previsional en simultáneo, pero sin incrementos derivados de esos aportes.

Quiénes no pueden volver a trabajar

Existen restricciones para ciertos grupos de jubilados:

Jubilados por invalidez

Beneficiarios de regímenes especiales (tareas riesgosas o insalubres)

Personas con subsidios asociados al beneficio

En estos casos, retomar un empleo formal puede implicar la pérdida de la jubilación, aunque en algunas situaciones se permite la actividad independiente.

Edad y condiciones del sistema previsional

El sistema establece edades de referencia:

Mujeres: 60 años

Hombres: 65 años

A partir de los 70 años, el empleador puede intimar al trabajador a iniciar el trámite jubilatorio si aún no lo hizo. Debe mantener la relación laboral hasta que se concrete el beneficio, con un plazo máximo de un año.

Cómo tramitar la continuidad laboral en ANSES

Para trabajar luego de jubilarse, es obligatorio realizar un trámite ante la ANSES que formalice la situación.

Pasos principales

Presentar DNI, último recibo de sueldo y el Formulario de Reingreso a la Actividad Laboral. Verificar datos personales en Mi ANSES. Solicitar turno presencial. Declarar la continuidad laboral y completar el trámite.

Este procedimiento permite mantener tanto el cobro de la jubilación como el ingreso laboral dentro del marco legal.