La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que se aplicará en marzo, junto con la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo.

El incremento se aplica en el marco de la actual fórmula de movilidad, que establece actualizaciones mensuales tomando como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso corresponde al índice de enero, que fue del 2,9%.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo

Con el aumento del 2,88% y el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben la jubilación mínima recibirán $439.600,88.

Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Con el refuerzo incluido, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $328.720,62

Pensión para Madres de siete hijos: $439.600,88

Aumento para asignaciones familiares

Las asignaciones familiares y universales también recibirán el incremento del 2,88% en marzo.

Con esta actualización, los montos quedan así:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH por Hijo con Discapacidad: $432.461

Asignación Familiar por Hijo: $66.414

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

Calendario de pagos de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

1: 10 de marzo

2: 11 de marzo

3: 12 de marzo

4: 13 de marzo

5: 16 de marzo

6: 17 de marzo

7: 18 de marzo

8: 19 de marzo

9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 20 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 25 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de marzo

1: 10 de marzo

2: 11 de marzo

3: 12 de marzo

4: 13 de marzo

5: 16 de marzo

6: 17 de marzo

7: 18 de marzo

8: 19 de marzo

9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI 0: 10 de marzo

1: 11 de marzo

2: 12 de marzo

3: 13 de marzo

4: 16 de marzo

5: 17 de marzo

6: 18 de marzo

7: 19 de marzo

8: 20 de marzo

9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 13 de marzo

DNI 2 y 3: 16 de marzo

DNI 4 y 5: 17 de marzo

DNI 6 y 7: 18 de marzo

DNI 8 y 9: 19 de marzo

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.

Otros pagos

ANSES también informó que: