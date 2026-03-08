La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que se aplicará en marzo, junto con la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo.
El incremento se aplica en el marco de la actual fórmula de movilidad, que establece actualizaciones mensuales tomando como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso corresponde al índice de enero, que fue del 2,9%.
Cuánto cobrarán los jubilados en marzo
Con el aumento del 2,88% y el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben la jubilación mínima recibirán $439.600,88.
Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Con el refuerzo incluido, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
-
Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $328.720,62
-
Pensión para Madres de siete hijos: $439.600,88
Aumento para asignaciones familiares
Las asignaciones familiares y universales también recibirán el incremento del 2,88% en marzo.
Con esta actualización, los montos quedan así:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814
-
AUH por Hijo con Discapacidad: $432.461
-
Asignación Familiar por Hijo: $66.414
-
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240
Calendario de pagos de marzo
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
-
DNI terminados en 0: 9 de marzo
-
1: 10 de marzo
-
2: 11 de marzo
-
3: 12 de marzo
-
4: 13 de marzo
-
5: 16 de marzo
-
6: 17 de marzo
-
7: 18 de marzo
-
8: 19 de marzo
-
9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
-
DNI 0 y 1: 20 de marzo
-
DNI 2 y 3: 25 de marzo
-
DNI 4 y 5: 25 de marzo
-
DNI 6 y 7: 27 de marzo
-
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI 0: 9 de marzo
-
1: 10 de marzo
-
2: 11 de marzo
-
3: 12 de marzo
-
4: 13 de marzo
-
5: 16 de marzo
-
6: 17 de marzo
-
7: 18 de marzo
-
8: 19 de marzo
-
9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
-
DNI 0: 10 de marzo
-
1: 11 de marzo
-
2: 12 de marzo
-
3: 13 de marzo
-
4: 16 de marzo
-
5: 17 de marzo
-
6: 18 de marzo
-
7: 19 de marzo
-
8: 20 de marzo
-
9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Maternidad
-
DNI 0 y 1: 13 de marzo
-
DNI 2 y 3: 16 de marzo
-
DNI 4 y 5: 17 de marzo
-
DNI 6 y 7: 18 de marzo
-
DNI 8 y 9: 19 de marzo
Pensiones No Contributivas
-
DNI 0 y 1: 9 de marzo
-
DNI 2 y 3: 10 de marzo
-
DNI 4 y 5: 11 de marzo
-
DNI 6 y 7: 12 de marzo
-
DNI 8 y 9: 13 de marzo
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.
Otros pagos
ANSES también informó que:
-
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) se pagarán del 10 de marzo al 10 de abril para todas las terminaciones de DNI.
-
Prestación por Desempleo se abonará del 20 al 30 de marzo, según la terminación del documento.