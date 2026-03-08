¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Es oficial

Con aumento y bono: cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios de AUH en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que se aplicará en marzo.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 19:46
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que se aplicará en marzo, junto con la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo.

El incremento se aplica en el marco de la actual fórmula de movilidad, que establece actualizaciones mensuales tomando como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso corresponde al índice de enero, que fue del 2,9%.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo

Con el aumento del 2,88% y el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben la jubilación mínima recibirán $439.600,88.

Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Con el refuerzo incluido, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $328.720,62

  • Pensión para Madres de siete hijos: $439.600,88

Aumento para asignaciones familiares

Las asignaciones familiares y universales también recibirán el incremento del 2,88% en marzo.

Con esta actualización, los montos quedan así:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $432.461

  • Asignación Familiar por Hijo: $66.414

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

Calendario de pagos de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • 1: 10 de marzo

  • 2: 11 de marzo

  • 3: 12 de marzo

  • 4: 13 de marzo

  • 5: 16 de marzo

  • 6: 17 de marzo

  • 7: 18 de marzo

  • 8: 19 de marzo

  • 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 25 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de marzo

  • 1: 10 de marzo

  • 2: 11 de marzo

  • 3: 12 de marzo

  • 4: 13 de marzo

  • 5: 16 de marzo

  • 6: 17 de marzo

  • 7: 18 de marzo

  • 8: 19 de marzo

  • 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 10 de marzo

  • 1: 11 de marzo

  • 2: 12 de marzo

  • 3: 13 de marzo

  • 4: 16 de marzo

  • 5: 17 de marzo

  • 6: 18 de marzo

  • 7: 19 de marzo

  • 8: 20 de marzo

  • 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 13 de marzo

  • DNI 2 y 3: 16 de marzo

  • DNI 4 y 5: 17 de marzo

  • DNI 6 y 7: 18 de marzo

  • DNI 8 y 9: 19 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.

Otros pagos

ANSES también informó que:

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) se pagarán del 10 de marzo al 10 de abril para todas las terminaciones de DNI.

  • Prestación por Desempleo se abonará del 20 al 30 de marzo, según la terminación del documento.

