Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones de la ANSES tendrán un incremento de 2,5% en enero de 2026, luego de que el INDEC informara este jueves la inflación de noviembre. El ajuste se realizará bajo la fórmula de movilidad vigente, que sigue la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $349.401,58, sin incluir el bono de $70.000 que el Gobierno viene otorgando a los haberes más bajos. En caso de mantenerse ese refuerzo, el ingreso mínimo para jubilados y pensionados ascendería a $419.401,58 el primer mes del año.

El incremento también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), que en enero quedarán en $125.505. La actualización alcanza a todas las prestaciones comprendidas en el DNU 274/24, que desde marzo de 2024 ajusta los haberes de acuerdo con la inflación.

De acuerdo con la movilidad, en enero los montos quedarán de la siguiente manera, sin bono: la jubilación máxima será de $2.351.141,84; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $279.521,26; las Pensiones no Contributivas (PNC) quedarán en $317.885,75; y la Prestación Básica Universal (PBU) llegará a $159.835,28.

El bono de refuerzo de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo todavía no fue confirmado y suele anunciarse en los días previos al inicio del calendario de pagos.

En el caso del sistema SUAF, la asignación por hijo para el primer escalón de ingresos será de $62.783,30 a partir de enero. Con estos valores, el aumento permitirá modificar el piso de ingresos de millones de familias que dependen de las prestaciones de la seguridad social.