Distintos Centros de Jubilados y Pensionados de la provincia presentaron una demanda judicial contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por incumplir sentencias firmes que ordenan restituir la cobertura del 100% de los medicamentos ambulatorios. La acción contó con el acompañamiento de la legisladora provincial Magdalena Odarda del Bloque Vamos con Todos.

La demanda se sustenta en resoluciones que obligan al Gobierno Nacional, a través del PAMI, a garantizar el acceso pleno y gratuito a los medicamentos para las personas mayores en todo el país. Sin embargo, Odarda advirtió que el organismo continúa desobedeciendo a la Justicia, dejando a miles de jubilados y jubiladas en una situación de abandono y vulneración extrema de derechos.

La presentación fue impulsada por un arco de organizaciones de personas mayores y sociales de Río Negro, entre ellas la Coordinadora de Jubilados, Retirados y Pensionados (CORJUB), la APDH, centros de jubilados de Roca, Contralmirante Cordero, Villa Los Coihues, Paso Córdoba, Cinco Saltos, Barda del Medio, Bariloche y Fiske Menuco, además de la Asociación Roquense del Diabético (A.RO.DIA).

Odarda sostuvo que el incumplimiento del PAMI no puede interpretarse como una falla administrativa, sino como una decisión política que “pone en riesgo la salud y la vida de personas mayores que dependen de medicación continua para sobrevivir”. Recordó que la Justicia Federal advirtió que la interrupción o demora en la entrega de medicamentos puede generar daños irreparables en un sector que merece protección reforzada.

Asimismo, remarcó que la demanda es una ejecución de sentencia dictada por un Juez Federal de Mendoza, extensiva a todo el país, que busca terminar con la conducta omisiva del PAMI y garantizar de manera inmediata el acceso pleno y gratuito a los medicamentos.

