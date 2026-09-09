Créditos hipotecarios: más bancos bajaron las tasas tras la primera licitación de ANSES

La primera licitación de fondos de ANSES para impulsar los créditos hipotecarios ya comenzó a generar movimientos entre los bancos. En las últimas horas, Galicia, Hipotecario y Supervielle anunciaron nuevas bajas en las tasas de sus préstamos UVA. Las tres entidades llevaron el componente fijo de sus créditos a UVA +7,5%. Galicia y Banco Hipotecario redujeron su tasa desde el 9,5%, mientras que Supervielle hizo un recorte más pronunciado, desde el 15% que ofrecía anteriormente.

Con estos cambios, el grupo de bancos que ofrece tasas de 7,5% o menos quedó integrado por Banco Nación, ICBC, BBVA, Credicoop, Macro, Galicia, Hipotecario y Supervielle. La tasa más baja de ese conjunto corresponde actualmente al Banco Nación, con 6,7%, seguido por ICBC, con 6,9%.

Banco Patagonia también redujo su tasa, aunque en menor proporción: pasó de 9,25% a 8,5%. En el caso de Macro, la entidad ya había anunciado previamente una tasa de 7,5% para determinados clientes que cobran sus haberes en el banco.

El movimiento está relacionado con el programa implementado por el Gobierno a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Esta semana se concretó la primera licitación por $200.000 millones, destinados a colocaciones de uno y cinco años para generar fondeo de mayor plazo para los créditos hipotecarios.

Los bancos que acceden a estos fondos deben destinarlos a nuevos créditos hipotecarios UVA para primera vivienda, con una tasa máxima de UVA +7,5%. El esquema busca que el financiamiento de largo plazo tenga condiciones más previsibles tanto para las entidades como para quienes buscan acceder a una vivienda.

En la primera licitación, las tasas promedio obtenidas por el FGS fueron de 2,67% para las colocaciones a un año y 4,94% para las de cinco años, por encima de los mínimos establecidos inicialmente por Economía, de 2,5% y 4,5%, respectivamente.

La expectativa oficial es que el nuevo esquema permita ampliar el mercado hipotecario. Según estimaciones del Ministerio de Economía citadas por TN, entre 18.000 y 20.000 familias podrían acceder a un préstamo hipotecario mediante el fondeo aportado por ANSES.

El crédito hipotecario viene mostrando una recuperación desde 2024. De acuerdo con datos del BCRA citados por Chequeado, el stock real de préstamos hipotecarios alcanzó en junio los $5,6 billones, casi seis veces el nivel registrado en noviembre de 2023.

El nuevo escenario abre ahora una competencia entre las entidades por captar a quienes buscan financiar la compra de una vivienda, aunque se trata de créditos UVA, por lo que el capital adeudado y las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución de la inflación.