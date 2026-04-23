El pastor e influencer Dante Gebel está preparando su candidatura presidencial para después del Mundial de fútbol, que finalizará en julio de 2026. A pesar de que aún no hizo oficial su postulación, ya se mueve con la dinámica de un candidato activo, manteniendo encuentros con gobernadores, líderes sindicales, empresarios, economistas, representantes de la Iglesia y dirigentes que respaldan su proyecto político.

Su plan inicial consiste en conformar un equipo sólido antes de anunciar formalmente su candidatura. Gebel busca construir un espacio político transversal, sin alinearse con fuerzas tradicionales como el peronismo o el libertarismo, y aspira a un perfil outsider similar al de Javier Milei. Aunque las encuestas actuales lo ubican con una baja intención de voto debido al desconocimiento de su figura, confía en revertir esta tendencia.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense han aparecido afiches y pintadas que promueven su candidatura, aunque desde su entorno niegan responsabilidad directa y atribuyen estas acciones a seguidores entusiastas. Además, reciben diariamente llamadas de dirigentes de diferentes fuerzas políticas interesados en sumarse a su espacio.

De pastor a presidente

Gebel se apoya en el espacio Convicción Argentina, que agrupa a peronistas, libertarios, radicales y algunos referentes del PRO, con el objetivo de trascender su imagen como pastor evangélico y destacar sus facetas como empresario, influencer, periodista y conductor de televisión. Reside en Los Ángeles desde hace 15 años y fue solo en 2025 cuando comenzó a explorar la posibilidad de una candidatura electoral, tras presentar en Argentina su espectáculo "PresiDante".

Durante su estadía en Buenos Aires, que inició el martes y se extenderá hasta el viernes, Gebel cumple una agenda intensa de reuniones. Lo acompañan Juan Pablo Brey, jefe del gremio de Aeronavegantes, y Eugenio Casielles, legislador porteño y ex libertario, dos figuras clave de Convicción Argentina comprometidas con su candidatura.

El mismo martes, Gebel se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y mantuvo un encuentro con la conducción de la CGT en la sede de la Uocra, gremio liderado por Gerardo Martínez. También participaron los triunviros Cristian Jerónimo y Jorge Sola, junto a dirigentes como José Luis Lingeri y Pablo Flores.

Además, mantuvo conversaciones con economistas y empresarios, cuyos nombres prefieren mantener en reserva por ahora, y compartió una cena con el periodista y conductor Mario Pergolini, a quien describe como "amigo y socio". Para los últimos días de su visita tiene previstas numerosas reuniones, entre ellas una charla con una figura destacada de la Iglesia católica que genera gran expectativa.

En estos encuentros, Gebel busca consolidar apoyos y articular su proyecto político. Rechaza participar en la construcción de un frente electoral o competir en internas del peronismo. Desde su espacio sostienen: "No vamos a ningún lado, pero si quieren venir los esperamos". Aunque se posiciona desde la oposición, critica de manera moderada la gestión de Javier Milei y en privado manifiesta preocupación por el cierre de fábricas, la caída de la actividad industrial y el aumento del desempleo. Sin embargo, reconoce que "cada gobierno deja algo bueno" y que es necesario "aprovechar lo bueno que deje Milei".

Dante Gebel avanza con su candidatura y se reúne con CGT y gobernador

Gebel compara a Argentina con un paciente en terapia intensiva que debe ser estabilizado de inmediato, sin margen para esperar. Se define como un gestor de equipos que no domina todos los temas, pero que tiene "el teléfono de los que saben", y remarca que, como decía su madre, "la gente le entienda todo".