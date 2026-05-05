El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo elemento clave: la declaración del arquitecto Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda del funcionario.

Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Tabar aseguró que recibió US$245 mil en efectivo y sin factura por los trabajos realizados en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según su testimonio, el pago se realizó en dos tramos: US$55 mil en 2024 y US$190 mil en 2025, por una serie de obras que incluyeron la remodelación de pisos, baño, cocina, quincho, pileta y la construcción de una cascada en el jardín.

Qué aportó el arquitecto ante la Justicia

Además, el arquitecto aportó su teléfono celular a la Justicia y mostró conversaciones recientes con el actual jefe de Gabinete, en las que el funcionario lo contactó mediante mensajes temporales. De acuerdo a su relato, luego mantuvieron una comunicación telefónica en la que el jefe de Gabinete le ofreció asistencia o contacto con su equipo. Tabar afirmó que inicialmente evaluó esa posibilidad, pero luego decidió rechazarla tras recibir asesoramiento, para evitar que se interpretara como una estrategia conjunta frente a la investigación.

El contratista también entregó información sobre las personas que participaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas, con el objetivo de respaldar su declaración.

Tabar mantiene una fuerte actividad en redes sociales, donde suele expresar posiciones críticas hacia el kirchnerismo. En sus publicaciones, ha cuestionado al expresidente Alberto Fernández, así como a figuras sindicales como Roberto Baradel. También ha hecho referencias a causas de corrupción vinculadas a exfuncionarios y empresarios, entre ellos Lázaro Báez, condenado en el caso de obra pública en Santa Cruz. En paralelo, el arquitecto muestra en sus redes una faceta vinculada al deporte, con participación en competencias de resistencia, ciclismo y actividades con cuatriciclos.

La declaración de Tabar se incorpora como uno de los elementos centrales de la causa, ya que aporta datos sobre los pagos, la modalidad utilizada y la relación directa con el funcionario investigado.

El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras la Justicia analiza el alcance de la información presentada y su impacto en la situación procesal de Adorni.