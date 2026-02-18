Marcos Gómez, padre de Kim, la niña asesinada en La Plata, se manifestó con contundencia desde la entrada del Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil, donde se dio inicio al juicio contra uno de los menores imputados por el crimen.

En un ambiente cargado de tristeza, Gómez afirmó que no podrá perdonar a los asesinos de su hija y que el proceso judicial representa para él no solo la búsqueda de justicia, sino también la posibilidad de cerrar una etapa dolorosa en su vida.

Respecto a los últimos momentos de Kim, el padre expresó su necesidad de conocer la verdad: “Quiero saber qué pasó en los últimos instantes de mi hija con vida, quiero saber si ella luchó, si pidió por mí”.

Consultado sobre la situación de los dos menores acusados, uno de ellos declarado no punible por tener 14 años, Marcos Gómez sostuvo que “todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan”, reafirmando su postura firme ante el hecho.

Inicio del juicio por asesinato de Kim en La Plata: palabras del padre

Por otra parte, el padre informó que Florencia, madre de Kim, no hará declaraciones públicas por el momento debido a que todavía no se encuentra preparada para hablar y se siente afectada por la situación.

“Ella es una de las declaraciones más importantes en este juicio porque presenció todo, por eso tiene que estar bien”, indicó Marcos Gómez, destacando la relevancia de su testimonio para el esclarecimiento del caso.