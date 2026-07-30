Dejaron un paquete sospechoso cerca de un cajero automático, intervino la brigada de explosivos y hallaron algo insólito

Un importante operativo preventivo se desplegó este jueves en una sucursal bancaria de la ciudad de Córdoba luego de que apareciera un paquete sospechoso en el sector de cajeros automáticos. La situación generó preocupación entre trabajadores y clientes, por lo que se activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de casos.

La caja que encendió las alarmas

El hecho ocurrió en una entidad bancaria ubicada en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y Beccar Varela, en el barrio Ejército Argentino, al sur de la capital cordobesa.

De acuerdo con la información policial, un hombre cuya identidad no fue establecida dejó una caja de cartón de color marrón sobre un cesto de basura del área de autoservicio. El paquete, que pertenecía a una reconocida marca de galletitas, estaba completamente sellado con cinta de embalar.

La situación llamó la atención del personal de vigilancia del banco, que decidió dar aviso inmediato a las autoridades ante la posibilidad de que se tratara de un elemento peligroso.

Intervino la Brigada de Explosivos

Tras la alerta, efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba se trasladaron hasta el lugar y montaron un operativo preventivo.

Los especialistas realizaron una inspección minuciosa del paquete siguiendo los protocolos internacionales de seguridad. Además, contaron con la colaboración de un perro especialmente entrenado para la detección de sustancias y materiales peligrosos.

Durante varios minutos, la zona permaneció bajo resguardo mientras se llevaban adelante las tareas de verificación. Vecinos y curiosos se preguntaban qué era lo que sucedía.

Un hallazgo inesperado

Luego de completar las maniobras correspondientes, los efectivos lograron abrir el paquete y comprobar que no representaba ningún peligro para las personas. Lejos de contener explosivos u otros materiales riesgosos, en el interior de la caja encontraron únicamente fragmentos de vidrio.

Con esa constatación, las autoridades descartaron cualquier amenaza y dieron por finalizado el procedimiento sin que se registraran incidentes.