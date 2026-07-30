En Argentina, la modalidad de turismo en motorhome o casa rodante gana cada vez más seguidores que buscan recorrer el país con mayor autonomía y a su propio ritmo. En respuesta a esta tendencia, se lanzó la Ruta del Motorhome, el primer circuito especialmente diseñado para estos viajeros en Córdoba.

Este innovador proyecto ofrece una red de espacios equipados donde los usuarios pueden realizar tareas básicas de mantenimiento de sus vehículos y disfrutar de destinos destacados por su naturaleza, gastronomía y paisajes. La primera etapa de la ruta incluye diez paradas estratégicas y se prevé que el circuito siga expandiéndose.

La Ruta del Motorhome conecta localidades cordobesas a través de puntos de asistencia gratuitos

En cada una de estas paradas, los viajeros tienen acceso a servicios sin costo, producto de una colaboración entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios, comunas y prestadores privados.

Lanzan la Ruta del Motorhome en Córdoba para impulsar el turismo rodante con asistencia gratuita

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó que la iniciativa “busca ofrecer servicios seguros y de calidad, al tiempo que fortalece las economías regionales y acompaña el crecimiento de un segmento turístico que suma cada vez más viajeros”.

Esta propuesta surge en un contexto donde el turismo rodante se posiciona como una opción preferida por quienes desean viajar sin itinerarios rígidos, disfrutando de cada destino con libertad y flexibilidad.

La primera etapa de la Ruta del Motorhome invita a recorrer diez puntos que representan algunos de los paisajes más emblemáticos de Córdoba, con espacios diseñados para brindar asistencia y facilitar la experiencia de viaje en casas rodantes.