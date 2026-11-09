Lo que dejó la homilía del Papa León XIV: un cauce de agua viva en medio de la aridez

Como reza esa profunda oración de nuestro pueblo-iglesia que vuelve a resonar en la memoria compartida: "Argentina canta y camina". Y en ese caminar cotidiano, entre los vaivenes de una realidad compleja y tantas veces fragmentada, muchos argentinos nos reunimos este lunes 9 de noviembre para escuchar al Papa León XIV en la primera Misa presidida en nuestra tierra.



De cerca o de lejos, por redes, reunidos con amigos o en las parroquias, tuvimos la necesidad de escuchar a este hombre sencillo –de mirada tierna y rostro tan emocionado en el Cotolengo de Don Orione– porque sentimos que trae una palabra que no viene a juzgar, sino a sanar y a devolver la esperanza.



Con motivo de celebrarse hoy en todo el mundo la fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán –que es la sede del obispo de Roma y llamada Madre de todas las Iglesias–, el Santo Padre explicó que, “en cuanto tal, es signo de unidad y de comunión para todas las iglesias del mundo”. Una hermosa manera de empezar a encontrarse con nuestra iglesia-pueblo argentina. Por esto es bueno recordar que dedicar o consagrar un lugar a Dios es un rito que forma parte de todas las religiones, porque es "reservar" un lugar a Dios.

De cerca o de lejos, por redes, reunidos con amigos o en las parroquias, tuvimos la necesidad de escuchar a este hombre sencillo.

Esta imagen del templo, de la casa, de aquello que es habitable y consistente, nos traslada a lo esencial en la voz del pastor: la Iglesia no es una estructura inerte ni un mercado de transacciones, sino un cuerpo vivo edificado sobre Cristo. “Precisamente la imagen del templo vinculada al Evangelio leído hoy describe un gesto fuerte del Señor: con un látigo de cuerdas, Jesús echa a los vendedores fuera de la casa del Padre. Él quiere así devolver su verdad a la casa del Padre”, dijo el León.

Conocemos bien las tempestades cotidianas, que repasó León minuciosamente: “la inestabilidad, la precariedad laboral, la violencia que hiere el hogar, las ausencias o las adicciones que amenazan con desdibujar los sueños de nuestros jóvenes” y dijo que “tal como recordaba nuestro amado Papa Francisco en su paso por esta tierra, la casa es el espacio privilegiado para hacer crecer el amor y convertir el día a día en una escuela de seguimiento y evangelización”.

“De esta casa, según la visión del profeta Ezequiel, sale un río por debajo del umbral hacia el oriente. Es una imagen densa de significado. Sus aguas sanean todo lo que encuentran, dan vida a la creación y hacen madurar toda especie de árboles cuyos frutos no se agotan. Las aguas fluyen hacia la región de Arabá. Con este detalle el texto bíblico indica ese territorio desértico que desciende hacia la gran depresión del mar muerto donde no crece nada. Sin embargo, sus aguas son saneadas, los peces son muy numerosos y todo ser vivo renace donde había muerte ya hay vida, donde había enfermedad, ahora hay salud, donde había aridez, ahora hay fecundidad. Allí donde parecía no haber futuro, donde la aridez y la parálisis ganaban terreno, el agua sana, fecunda y hace renacer la vida”, expresó el Papa.



Conocemos bien las tempestades cotidianas, que repasó León minuciosamente: “la inestabilidad, la precariedad laboral, la violencia que hiere el hogar, las ausencias o las adicciones que amenazan con desdibujar los sueños de nuestros jóvenes” y dijo que “tal como recordaba nuestro amado Papa Francisco en su paso por esta tierra, la casa es el espacio privilegiado para hacer crecer el amor y convertir el día a día en una escuela de seguimiento y evangelización”.



Puestos a mirar y ver nuestros horizontes cotidianos –esos que a veces nos impiden avanzar– las palabras desglosadas por el Papa León nos llevan a elevar la mirada para buscar la unidad y la común unión que construyen casas con cimientos sólidos sobre la verdad, la justicia y el bien para todos.



Cada casa es cada persona porque su cuerpo es templo habitado por su dignidad y su libertad donadas por Dios.



Que cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias y nuestras comunidades, de nuestras organizaciones sociales y nuestra vida cultivada con la cultura hermanada de todos los pueblos, sean ese templo desde el cual Argentina siga cantando y caminando.



