El Gobierno respondió al mensaje del Papa León XIV: pidió diálogo y cuestionó a la oposición por sus dichos

El Gobierno nacional ratificó este lunes su disposición al diálogo tras los recientes pronunciamientos del papa León XIV en el Palacio Libertad, aunque marcó un límite al cuestionar a los sectores de la oposición que intentan "apropiarse" de la figura papal.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, llamó a la reflexión general en medio de un contexto global complejo. "Estamos en un mundo con muchas complicaciones, con muchos enfrentamientos bélicos no queridos. Es una etapa de reflexionar, de escuchar, y tampoco es bueno que haya dirigentes políticos queriendo apropiarse de la palabra del Papa".

En declaraciones a la prensa en el Monumento a los Españoles, Santilli rechazó los "análisis parciales" y la actitud de quienes pretenden "quedarse con una cuota del discurso" del Santo Padre para obtener ventajas de coyuntura.

Respecto a la posibilidad de entablar un canal de conversación con diversos sectores sociales y políticos, el jefe de Ministros expresó: "El diálogo siempre es bueno cuando vos lográs transformaciones; en la Argentina muchas veces se habló de diálogo y nada se hizo"

"Tiene que servir para escuchar, para entender y no para la mezquindad de algunos dirigentes políticos. Ya vivimos diálogos que no funcionaron", advirtió el funcionario nacional.

Pese a los contrapuntos con la dirigencia opositora por la interpretación del mensaje vaticano, el ministro coordinador valoró el alcance integral de las definiciones del Pontífice.

"El Papa habló de todo: de la corrupción, de los recursos naturales, del ser humano que tiene que trabajar, del estudio, de la educación. Son los valores judeocristianos, de la doctrina de la Iglesia, ¿cómo no los vamos a tomar bien?", expresó Santilli.

Este domingo, en el Palacio Libertad, el papa León XIV llamó a defender la democracia y pidió fortalecer el diálogo y la convivencia, más allá de las diferencias.

También reclamó atención para la educación, la salud, los discapacitados y los jubilados, al tiempo que solicitó "límites al poder" y ayuda para los que trabajan pero no consiguen satisfacer las necesidades básicas.