El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse este martes 18 de agosto, después de 34 días de cierre provocado por el histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera. La reapertura será progresiva y, durante los primeros días, estará destinada exclusivamente al transporte internacional de cargas.

La apertura fue confirmada por las autoridades trasandinas luego de los trabajos realizados para recuperar la transitabilidad del corredor internacional que conecta Mendoza con Chile.

El Sistema Integrado Cristo Redentor funcionará inicialmente con un esquema especial para ordenar el enorme volumen de camiones acumulados durante las semanas de cierre.

Cómo será la reapertura

Durante los primeros tres días, martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, se permitirá únicamente el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile. El objetivo será comenzar a descongestionar los distintos puntos de Mendoza donde permanecen transportistas que esperan desde hace semanas poder continuar su viaje.

Luego se modificará el sentido de circulación. El viernes 21 y el sábado 22 de agosto será el turno de los camiones que ingresen desde Chile hacia Argentina, con el propósito de ordenar el movimiento acumulado a ambos lados de la cordillera.

De esta manera, la reapertura no implicará inicialmente un tránsito normal en ambos sentidos durante la misma jornada, sino que se implementará un esquema por días para facilitar la circulación y evitar una nueva congestión en el corredor.

Horarios y cadenas obligatorias

El horario establecido para el funcionamiento del paso será de 9 a 21 en Argentina y de 8 a 20 en Chile. Además, quienes circulen por el Sistema Integrado Cristo Redentor deberán llevar cadenas de manera obligatoria, debido a las condiciones invernales que todavía persisten en alta montaña.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de los organismos que estarán a cargo del operativo fronterizo.

La reapertura es posible luego de los trabajos realizados durante las últimas semanas para recuperar la transitabilidad de la Ruta Nacional 7, particularmente en el tramo que conduce desde Uspallata hasta la boca del túnel internacional.

Personal de Vialidad Nacional Argentina continúa trabajando para despejar los sectores afectados por la acumulación de nieve y garantizar que los camiones puedan llegar hasta el paso en condiciones seguras.

Las tareas se desarrollan en un contexto de pleno invierno y sobre un corredor que todavía presenta sectores afectados por hielo y nieve.

El cierre provocó una fuerte acumulación de camiones

El cierre durante 34 días generó una importante acumulación de transporte de cargas y obligó a mantener operativos de asistencia para los camioneros que quedaron varados en distintos puntos de Mendoza como así también en la provincia de Neuquén.

El temporal de nieve provocó uno de los cierres más extensos de los últimos años en el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile.

Para los transportistas que llevan semanas esperando, la reapertura representa finalmente una posibilidad concreta de retomar sus viajes. Sin embargo, las autoridades anticiparon que el movimiento deberá ser progresivo debido a la cantidad de vehículos acumulados y a las condiciones que todavía presenta la cordillera.

Con la apertura de este martes comenzará una nueva etapa para recuperar paulatinamente la circulación internacional. Primero se buscará liberar los camiones que permanecen en Argentina y, posteriormente, permitir el ingreso de los transportistas que esperan del lado chileno.