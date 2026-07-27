Colapso en Pino Hachado: el cierre del paso Cristo Redentor en Mendoza deja cientos de camiones varados en Neuquén

El fuerte temporal de nieve que afecta la cordillera mantiene en jaque el tránsito internacional de cargas y obliga a desplegar un amplio operativo en Neuquén para ordenar el ingreso de cientos de camiones que buscan cruzar hacia Chile.

La situación se agravó por el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza, el corredor con mayor capacidad operativa para el transporte internacional. Esa medida provocó que gran parte de los transportistas fueran derivados hacia Pino Hachado, un paso que no tiene la infraestructura suficiente para absorber semejante demanda.

En diálogo con Mejor Informado, el jefe de Tránsito Rural de Las Lajas, Gustavo Herrera, explicó que este lunes solo podrá liberarse un número reducido de camiones y que el resto deberá continuar esperando. "Tenemos 230 camiones estacionados en Las Lajas. Vamos liberando de a 60 cuando la Aduana nos autoriza un cupo, pero enseguida vuelven a ingresar más unidades", explicó.

El procedimiento montado por la Policía provincial busca evitar el colapso del tránsito en la Ruta Nacional 242 y mantener ordenado el ingreso de los transportistas.

Herrera indicó que el operativo funciona mediante un sistema de retenes ubicados en distintos puntos de la provincia. Actualmente existen controles en Las Lajas, Zapala, Cutral Co y Arroyito.

Cada camionero recibe un número de orden al momento de llegar y es incorporado a un grupo de WhatsApp mediante el cual se le informa cuándo puede avanzar hacia la Aduana y el complejo fronterizo. "La Policía organiza todo el ingreso. Cuando la Aduana habilita un cupo, llamamos a los camioneros según el número que les fue asignado y salen ordenadamente", explicó Herrera.

Las Lajas desbordada por camiones: esperan que la situación recién se normalice en agosto.

Solo 120 camiones podrán avanzar este lunes

Durante la jornada se prevé liberar únicamente dos tandas de 60 camiones cada una. Sin embargo, eso no significa que disminuya la cantidad de vehículos estacionados.

Mientras algunos avanzan hacia el paso internacional, continúan llegando nuevos transportes derivados desde otras provincias. "Tenemos casi dos kilómetros de fila para volver a acomodarlos en la playa de estacionamiento", indicó.

Por ese motivo, la cantidad de camiones en espera prácticamente se mantiene estable.

Herrera explicó que la situación actual no responde exclusivamente al estado del paso neuquino. Según indicó, el verdadero inconveniente es el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, que habitualmente absorbe un volumen mucho mayor de transporte internacional.

"Los camiones que tenemos acá son los que normalmente cruzaban por Cristo Redentor. Cerraron ese paso y los derivaron todos para Pino Hachado", señaló.

Mientras Cristo Redentor tiene capacidad para atender un flujo mucho más importante, Pino Hachado logra despachar alrededor de 170 camiones diarios, una cifra insuficiente para absorber la demanda actual. "Hacen un gran esfuerzo y muchas veces logran pasar más de 170 camiones por día, pero no alcanza para la cantidad que está llegando", sostuvo.

Desde Tránsito Rural consideran que el operativo continuará durante buena parte de la semana e incluso podría prolongarse hasta los primeros días de agosto. "Calculamos que recién cuando se habilite Cristo Redentor la situación comenzará a normalizarse", afirmó Herrera. Hasta entonces, la cantidad de camiones estacionados en Las Lajas seguirá siendo similar.

Además de los 230 camiones estacionados en Las Lajas, otra cifra similar permanecen retenidos en Zapala, mientras continúan funcionando los controles preventivos en Cutral Co y Arroyito para evitar que el congestionamiento llegue hasta el paso internacional.

La estrategia apunta a distribuir la espera en distintos puntos de la provincia y evitar un colapso en la Ruta Nacional 242 y en la playa aduanera.

El clima sigue complicando el operativo

Aunque durante este lunes mejoraron parcialmente las condiciones meteorológicas, las intensas lluvias registradas durante la noche volvieron a generar dificultades. "Anoche llovió muchísimo y eso complicó los lugares de estacionamiento. Por eso estamos trabajando con máquinas del municipio para acondicionar las playas", explicó Herrera. El operativo es coordinado entre la Policía de Neuquén, la Municipalidad de Las Lajas y personal de Aduana.

La mayoría de los transportistas afectados está acostumbrada a este tipo de contingencias climáticas, aunque la espera se vuelve cada vez más extensa.

"Ellos pasan muchos días fuera de sus casas. Lo que más necesitan son baños, agua y servicios básicos", comentó Herrera. Para responder a esa demanda, el municipio instaló baños químicos y colabora permanentemente con el operativo que se desarrolla en la localidad.

Si bien Vialidad Nacional habilitó este lunes el tránsito por el Paso Internacional Pino Hachado para todo tipo de vehículos, la circulación continúa siendo restringida y bajo estrictas medidas de seguridad.

Las autoridades mantienen la exigencia del uso obligatorio de cadenas y advierten sobre sectores con hielo, baja adherencia, viento, bancos de niebla, animales sueltos y riesgo de caída de rocas, condiciones que obligan a limitar el flujo de camiones hacia Chile y prolongan la espera de cientos de transportistas en territorio neuquino.