De las rutas a las viviendas: las obras que buscan cambiar el mapa de Neuquén

El gobierno de Neuquén presentó ante intendentes, presidentes de comisiones de fomento y diputados provinciales un balance del plan provincial de obras, con el objetivo de mostrar el impacto que la infraestructura tuvo en el territorio durante los últimos dos años. En ese marco, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que la provincia atraviesa una etapa de transformación y afirmó que la gestión apunta a llegar a 1.000 obras en marcha y ejecutadas, con una inversión anual proyectada de 1.000 millones de dólares.

Durante la reunión, Figueroa sostuvo que Neuquén está “cambiando el mapa” a partir de una planificación que combina obra pública, regionalización y acuerdos con municipios y comisiones de fomento. Según explicó, la provincia ya superó el récord histórico de inversión anual, que había sido de 332 millones de dólares, y ahora busca triplicar esa cifra. El mandatario también remarcó que muchas obras debieron ser asumidas con recursos propios luego de que Nación discontinuara proyectos de infraestructura.

Uno de los ejes centrales del repaso fue el Plan Vial provincial, considerado estratégico para la conectividad productiva, turística y regional. Figueroa recordó que Neuquén construyó 1.150 kilómetros de rutas en toda su historia y señaló que la actual gestión proyecta ejecutar 1.000 kilómetros en cuatro años. Además, indicó que ya hay 820 obras en marcha y que, con las próximas licitaciones, se alcanzará la meta de las mil obras. Entre los proyectos mencionados se destacan la Ruta Provincial 7 en Cortaderas, el corredor bioceánico por Pichachén, la conectividad por Pino Hachado y obras en los accesos a la capital neuquina.

El balance también incluyó intervenciones en áreas clave como educación, salud, deportes, servicios públicos, seguridad y vivienda. En materia educativa, la provincia informó 117 obras comprometidas, con 54 en ejecución y 38 finalizadas. En salud, se contabilizan 61 obras, de las cuales 11 ya fueron terminadas. A esto se suman 33 proyectos deportivos, 83 obras de agua, 21 de gas y 141 iniciativas de iluminación pública distribuidas en distintas localidades, bajo el criterio de equilibrar el crecimiento territorial.

En vivienda, el gobierno destacó el avance del plan Neuquén Habita, con 1.500 escrituras entregadas, 500 soluciones habitacionales en ejecución y 5.500 proyectadas. También se informó la entrega de 535 mensuras, otras 2.300 en ejecución y 7.800 previstas para una próxima etapa. En ese contexto, Figueroa adelantó que espera presentar el presupuesto provincial 2027 durante octubre y sostuvo que el proceso de infraestructura busca consolidar “la provincia que viene”, con obras orientadas a acompañar el crecimiento demográfico, productivo y urbano de Neuquén.