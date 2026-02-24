Un hombre fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de permitir que su hijo adolescente, de 16 años, manejara una camioneta en la Ruta Nacional 40, poniendo en peligro su seguridad y la de otros conductores. El incidente ocurrió en el kilómetro 2056 de la ruta, cerca de Dina Huapi, en Río Negro, cuando varios automovilistas notificaron a las autoridades sobre el comportamiento imprudente del vehículo.

Al interceptar la camioneta, los agentes constataron que el joven, sin licencia de conducir, era quien manejaba, mientras su padre lo acompañaba como pasajero. El adulto justificó su actitud alegando que "le estaba enseñando a manejar", que "salieron muy temprano" y que "el tránsito era liviano en ese momento".

Sin embargo, las autoridades recalcaron la peligrosidad de la maniobra, ya que no solo se trataba de una ruta nacional con alto flujo vehicular, sino que se observó que el vehículo se detuvo en varias ocasiones sin motivo aparente. Como resultado del control, se le retuvo la licencia de conducir al padre y se labró el acta correspondiente por la infracción cometida.

La ANSV calificó el hecho como una "conducta irresponsable", remarcando que permitir que un menor maneje sin licencia ni formación previa es una falta grave, sobre todo en una vía de alta circulación.

En el marco de los operativos preventivos de la temporada, la ANSV intensificado su presencia en rutas y accesos turísticos, realizando más de 689.000 controles y sancionando a más de 15.000 conductores en lo que va del verano.