El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este martes más de 30 allanamientos en la causa Sur Finanzas, donde se destaca la sede de AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en donde se busca documentación contable sobre operaciones en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero.

Más de una decena de clubes tiene relación comercial con la financiera que involucra al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. La acusación apunta a movimientos millonarios de la firma “Sur Finanzas” con clubes de primera división y el ascenso, donde se destacan los nombres de Racing, San Lorenzo e Independiente. Según la investigación, varias de estas instituciones habían tenido contratos de sponsoreo o bien obtenido préstamos de parte de la financiera.

Según averiguaciones, el club que encabeza el listado es San Lorenzo, quien recibió $660 millones. La institución que estaba presidida por Marcelo Moretti tuvo movimientos de $1900 millones entre septiembre de 2024 y abril de este año. Esos préstamos generaron más de $110 millones de intereses.

Independiente también fue allanado en la mañana del martes

Por otra parte aparece Racing Club, con $100.005.990. En la gestión de Víctor Blanco firmó un contrato de sponsors en la camiseta. Posteriormente con Diego Milito, este contrato se extendió hasta el 2026, vínculo que se vería con buenos ojos interrumpir producto de la falta de pago en las diferentes cuotas.

En Independiente, Ariel Vallejos tuvo dos acercamientos concretos, en el primero decidió donar $40 millones, en tres cuotas, para arreglar la pensión que utilizan los jugadores de las inferiores. Y posteriormente intentó un acuerdo comercial para desplegar acciones de marketing entre sus clientes en un sector de plateas, acuerdo que no tuvo buen puerto.

Otro de los clubes de primera que figura es Argentinos Juniors, con una suma de 200 millones de pesos transferidos, además de Banfield, principal club apuntado en el inicio de la causa de lavado de dinero por préstamos de 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

Por otro parte, aparecen clubes del ascenso como Temperley, con apenas $4.119.400, y Morón, con otros $453.990. Los Andes, Excursionistas, y Defensores de Glew son otros de los clubes, que en la mayoría de los representantes del ascenso no figura el monto transferido.

Completan el listado de clubes: Barracas Central, el club fundado por Tapia, Acassusso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, y Victoriano Arenas.

Por lo pronto, Vallejos, propietario de “Sur Finanzas” y socio de Claudio Tapia, entregó la semana pasada su celular para pericias, y mediante la empresa, sacó un comunicado donde manifiesta, “acusaciones infundadas”. Y agregó: “si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”.