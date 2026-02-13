Cuatro personas vinculadas a la empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, fueron arrestadas luego de que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenara 14 allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

La fiscal Cecilia Incardona, encargada de la causa, dispuso las capturas de la secretaria privada de Vallejo, Daniela Eliana Sánchez; el oficial de Cumplimiento de Lavado de Activo, César Zapaia; el empleado de la financiera Juan Soler; y el jefe de choferes, Juan Soloaga.

El juez Armella señaló que estos individuos habrían tenido un papel importante en las maniobras ilícitas investigadas, y debido al poder económico y recursos del grupo Sur Finanzas, se ordenó su detención para evitar riesgos procesales como la fuga.

La fiscal Incardona sostiene que los detenidos habrían eliminado y ocultado pruebas esenciales para la causa. En los teléfonos secuestrados, se encontraron conversaciones que indican órdenes para sustraer computadoras y retirar dinero de las sucursales de la empresa.

Un ejemplo de estas órdenes fue emitida por Sánchez el 1 de diciembre de 2025, cuando le indicó a Micaela Sánchez que enviara a alguien para borrar archivos de las cámaras de seguridad y recolectar capital.

Por su parte, Zapaia ordenó esconder dispositivos antes de los procedimientos judiciales, mientras que Soler conversó con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos, para que accediera a los cajeros y desconectara los programas.

Soloaga, en tanto, coordinó la logística para trasladar una camioneta Toyota SW4 a un lugar conocido como “covacha de civil”, donde se removían los ploteos y pinturas del vehículo.

Además de estas detenciones, la investigación continúa con diligencias en 17 clubes deportivos, entre los que se destacan Racing, San Lorenzo, Independiente, Barracas Central y Banfield.