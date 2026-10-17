Día de la Lealtad peronista: Axel Kicillof, Máximo Kirchner y La Cámpora, con actos separados

El Día de la Lealtad peronista tuvo este sábado tres escenarios diferenciados: el acto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en La Matanza; la actividad del diputado nacional Máximo Kirchner en Resistencia, Chaco; y la movilización de La Cámpora y otras agrupaciones hasta el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, en San José 1111, en el barrio porteño de Consttucion.

La conmemoración del 17 de octubre, que recuerda la movilización obrera de 1945 para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón, estuvo atravesada por los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei y las diferencias sobre el futuro del peronismo.

Axel Kicillof pidió construir una alternativa

En La Matanza, Kicillof encabezó un acto junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente Fernando Espinoza; jefes comunales y representantes de organizaciones sindicales de la CGT y las CTA.

Kicillof cuestionó la política económica nacional, calificó de injusta la situación judicial de Cristina Kirchner -condenada 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos - y convocó a construir una alternativa electoral frente al oficialismo. Sin anunciar una candidatura, manifestó su disposición a asumir responsabilidades dentro del espacio.

También llamó a recomponer la unidad del peronismo, en una jornada en la que las principales referencias del partido eligieron escenarios diferentes para conmemorar la fecha.

Máximo Kirchner habló de la interna desde Chaco

En paralelo, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto en el Club Juventud de Resistencia, acompañado por el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Durante su discurso, Máximo Kirchner cuestionó a dirigentes que, según planteó, proclaman la unidad pero no sostienen sus posiciones ante las dificultades. Además, defendió a su madre y dos veces expresidenta y afirmó que su figura crece en las encuestas.

Las declaraciones se produjeron en medio de las discusiones por la conducción partidaria y el armado electoral del peronismo, con diferencias sobre el liderazgo y el mecanismo para definir las futuras candidaturas.

La Cámpora marchó a San José 1111

La tercera escena tuvo como punto de encuentro el departamento de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, donde militantes de La Cámpora y otras agrupaciones se concentraron para expresar su respaldo a la expresidenta.

Pasadas las 17, Cristina salió al balcón para saludar a las personas reunidas frente al edificio donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Antes, integrantes del Sindicato de la Carne habían llevado un asado y montado una parrilla en las inmediaciones.

Por la mañana, el Partido Justicialista (PJ) había difundido un documento en el que comparó la situación de la exmandataria con la detención de Perón en octubre de 1945. También cuestionó la condena judicial en la causa Vialidad, a la que calificó de «condena sin pruebas», y criticó las restricciones al régimen de visitas de la expresidenta.

Tres actos por separado y Massa, desde X

La celebración volvió a mostrar las diferencias entre los sectores que integran el peronismo. Mientras Kicillof llamó a construir una alternativa y recuperar la unidad, Máximo Kirchner apuntó contra dirigentes de su propio espacio y La Cámpora concentró su convocatoria en el respaldo a Cristina Kirchner.

Por su parte, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, difundió en redes sociales un histórico histórico de Perón acompañado por la consigna "La unidad es el camino a la victoria".