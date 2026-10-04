El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, consideró que las inversiones previstas en sectores estratégicos comenzarán a acelerarse y sostuvo que, de cara a las elecciones de 2027, La Libertad Avanza (LLA) podría confluir con el PRO y otros espacios que comparten una orientación de libre mercado.

En diálogo con Splendid AM990, Francos rechazó que la Argentina se encuentre al borde de una recesión y pidió analizar la evolución de la economía en un período más amplio, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

“Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, sostuvo, al destacar el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones como algunos de los resultados que, según su mirada, muestran un cambio respecto de la situación de diciembre de 2023.

Consultado sobre las dificultades que atraviesan el consumo y distintos sectores de la economía, el exfuncionario consideró que el Gobierno no debería modificar su estrategia ante los problemas coyunturales.

En ese sentido, defendió las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que los proyectos en minería y energía pueden generar empleo y mayor actividad a medida que se concreten.

Francos también se refirió al escenario político de cara al próximo año y afirmó que, pese a las diferencias actuales, los sectores vinculados al “libre mercado” podrían presentarse juntos en las elecciones: “Yo estoy convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”.

El exjefe de Gabinete descartó que exista actualmente una discusión sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich y sostuvo que las diferencias que puedan aparecer no deberían poner en riesgo el proceso de reformas impulsado por Milei.

“Yo no creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei”, señaló Francos, quien destacó que mantiene “un gran respeto” por la dirigente.

El dirigente también fue consultado sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y consideró que puede representar una oportunidad para buscar mayor unidad entre los distintos sectores políticos y sociales: “Ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores”.

En ese marco, Francos sostuvo que la misión del Papa también implica acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y consideró que sus eventuales planteos sobre las problemáticas sociales forman parte de su función pastoral.

“Ojalá que sirva también, como decía recién, para convocar más a la unidad para solucionar estos problemas”, agregó.

Por último, ante la consulta sobre una posible candidatura propia para 2027, Francos evitó confirmar sus intenciones y señaló que todavía falta tiempo para definir las listas: “Si existe esa posibilidad o si me invita a participar, lo voy a hacer, por supuesto, pero no es algo que me desvele hoy”.