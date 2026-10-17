Visita del Papa: el Gobierno recibió con optimismo el pronóstico sobre la salud de León XIV, pero pidió prudencia

El Gobierno nacional recibió con optimismo las declaraciones del cirujano Stefano Margaritora, quien consideró que no existen impedimentos clínicos para que el papa León XIV realice su viaje por América Latina en noviembre. Pese a esa señal favorable, en la Casa Rosada evitaron confirmar la visita y remarcaron que la decisión final depende de la evolución del Sumo Pontífice y de una comunicación oficial de la Santa Sede.

“Es muy importante que lo haya dicho”, señaló una fuente cercana al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene a su cargo la coordinación general de la visita papal.

La expectativa del Gobierno está puesta en la recuperación del pontífice tras la cirugía pulmonar y en la posibilidad de mantener el itinerario previsto del 6 al 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, nuestro país y Perú.

Según publicó el portal Infobae este sábado, pese al optimismo inicial, desde el Gobierno insistieron en la necesidad de mantener la cautela. “Al fin y al cabo, es un comentario en un medio; por ahora no hay ninguna información oficial”, expresaron fuentes de Presidencia al medio nacional.

León XIV recibió el alta tras la operación de pulmón

El Papa dejó este sábado el Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado durante cuatro días tras una intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre para extirpar el lóbulo inferior derecho del pulmón, afectado por un adenocarcinoma pulmonar.

Según la información médica difundida tras el alta, los análisis de sangre presentaban valores normales, la función cardíaca se encontraba en orden y la recuperación del pulmón intervenido avanzaba dentro de lo esperado.

Margaritora, responsable de la cirugía, sostuvo que una recuperación física completa después de una intervención de estas características suele demandar alrededor de dos semanas. Como ya había transcurrido casi una semana desde la operación, estimó que el pontífice podría estar plenamente recuperado en unos diez días más.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, afirmó el especialista.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin - Foto: Archivo

Por qué el Gobierno mantiene la cautela

La principal incógnita es si la evolución médica permitirá sostener una agenda internacional exigente. El itinerario previsto para León XIV incluye numerosos traslados, más de diez vuelos y actividades en los tres países mencionados.

Días antes del alta, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había advertido que la realización del viaje dependería de cómo evolucionara la salud del pontífice después de la intervención. Por eso, aunque las declaraciones del cirujano aportaron una perspectiva favorable, en la Casa Rosada distinguen entre la evaluación clínica y la decisión institucional de confirmar el recorrido.

Continúan los preparativos para la visita a la Argentina

Mientras aguarda una definición del Vaticano, el Gobierno nacional mantiene las tareas de organización logística y seguridad. Los equipos oficiales continúan coordinando acciones con autoridades provinciales y representantes de la Iglesia para preparar la eventual llegada del Papa.

La planificación incluye la seguridad en los lugares que podría visitar, los traslados y la organización de las actividades públicas. La coordinación general está a cargo de Karina Milei, mientras que distintas áreas del Gobierno participan en los preparativos.

Por ahora, la posibilidad de que León XIV visite la Argentina sigue abierta. El pronóstico del cirujano aporta una señal positiva sobre su recuperación, pero la confirmación definitiva de la gira continúa pendiente de una comunicación oficial de la Santa Sede.