Gianinna Maradona publicó un doloroso mensaje dedicado a su padre, Diego Armando Maradona, luego de haberse enfrentado con el neurocirujano Leopoldo Luque, quien exhibió imágenes de la autopsia durante la última audiencia del juicio por la muerte del ex jugador. En este marco, la joven expresó: “Un día menos para volver a encontrarnos”.

"Un día menos para volver a encontrarnos... No voy a parar, con el alma mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. NO VOY A PARAR HASTA EL FINAL. ¡Te lo prometo, te amo!", remarcó Gianinna en su cuenta personal de Instagram.

La historia aparece acompañada de una imagen de ella abrazada a Diego y una canción del grupo musical Airbag conocida como Nunca lo olvides.

Gianinna estuvo en el centro de la polémica en la última audiencia del juicio

La joven de 36 años calificó de "hijo de puta" en dos ocasiones a Luque, luego que el ex médico personal del célebre futbolista expuso un video de la necropsia cuando se aprestaba para declarar por sexta vez.

Gianinna lloró desconsoladamente y se retiró de la audiencia, que debió ser suspendida por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. El martes 20 de mayo está previsto que Luque y el psicólogo Carlos Díaz vuelvan a comparecer.

La psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna son los otros imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del oriundo de Villa Fiorito.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, litigio que está demorado por un recurso de recusación contra la magistrada María Coelho.