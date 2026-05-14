El Mundial es un evento de comunidad, acompañamiento y unión, y esto incluye incluso hasta animales. La Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” llevan a cabo un campaña mundialista para la adopción de perros que ya es furor.

A través de sus redes sociales publicaron un álbum con figuritas con los distintos animales que buscan un hogar.

“Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, indica la publicación por parte de ambas instituciones.

En las figuritas muestran la foto del perro, su nombre, edad y porte. Una de sus particularidades es que crearon hasta equipos para identificarlos.

El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” se ubica en calle Gato y Mancha s/n°, ciudad de Salta, con atención al público de lunes a viernes, de 8 a 18 hs.

“A través del intenso trabajo articulado con proteccionistas y voluntarios los profesionales veterinarios que pertenecen a la Subsecretaría de Bienestar Animal brindan atenciones gratuitas, asistencia sanitaria y refugio a los animales en situación de calle”, expresa la página web.

La capacidad está limitada a la cantidad de caniles existentes pero actualmente el centro se encuentra al límite en las cuatro alas, ya que cuenta con alrededor de 60 a 70 caniles y todos están ocupados.

Por este motivo, incentivan la necesidad de adoptar al animal, cuidarlo, darle amor y una casa donde pueda ser feliz.

Requisitos