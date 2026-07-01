El Gobierno prepara una reforma para redefinir el rol del Banco Central

El presidente Javier Milei confirmó este miércoles que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que busca redefinir el rol de la autoridad monetaria y volver a establecer como objetivo principal la defensa del valor de la moneda.

El anuncio fue realizado durante una reunión que mantuvo en la Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza, donde expuso durante más de tres horas sobre la marcha del Gobierno y los principales proyectos legislativos que el oficialismo pretende impulsar en los próximos meses.

En qué consiste el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Según explicó el mandatario, la propuesta se está elaborando junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El objetivo es revertir las modificaciones incorporadas en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se ampliaron las funciones del BCRA más allá de la estabilidad monetaria.

Para Milei, la reforma impulsada en ese momento permitió que el Banco Central financiara al Tesoro con emisión monetaria, una práctica que el Presidente vincula con el proceso inflacionario registrado en los últimos años. Por eso, la iniciativa buscará fortalecer la independencia de la entidad y restringir su capacidad para asistir financieramente al Estado.

Durante el encuentro también se definieron las prioridades legislativas del oficialismo para el segundo semestre. Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno impulsará una reforma política, modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal y cambios en el régimen de Zona Fría, según adelantó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La reunión marcó además el primer encuentro político encabezado por Diego Santilli como jefe de Gabinete, tras asumir el cargo el martes. El Gobierno busca consolidar una nueva etapa de gestión con mayor coordinación parlamentaria y avanzar con un paquete de reformas consideradas estratégicas para la segunda mitad del mandato.