El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, dejó abierta la posibilidad de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, aunque aclaró que todavía falta mucho para tomar una decisión y remarcó que su prioridad es la gestión nacional. “Hoy estoy ante un desafío enorme, distinto, que nunca soñé; estoy trabajando para que la Argentina sea grande”, afirmó tras prestar juramento como ministro coordinador, al ser consultado sobre una eventual candidatura.

Además, confirmó que el Gobierno buscará avanzar con la reforma política, uno de los proyectos prioritarios de la administración de Javier Milei. Entre las iniciativas figura la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una propuesta que enfrenta resistencia de distintos sectores de la oposición. “El objetivo es sacar adelante las reformas que necesitamos”, sostuvo Santilli, quien también destacó la importancia de trabajar junto a los gobernadores para lograr el respaldo legislativo necesario.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete responde a la estrategia del Gobierno de recomponer el vínculo con las provincias y destrabar la agenda parlamentaria, que quedó relegada tras la crisis política de las últimas semanas.

El funcionario llega desde el Ministerio del Interior, donde mantuvo un contacto permanente con gobernadores e intendentes, y desde la Casa Rosada consideran que esa experiencia será clave para negociar los proyectos oficiales en el Congreso. Mientras tanto, en el PRO ya comenzaron a proyectarlo como un posible candidato a gobernador bonaerense para las elecciones de 2027. El presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, sostuvo que Santilli “tiene que ser el candidato a gobernador” dentro de un espacio que reúna a los sectores que buscan desplazar al kirchnerismo del poder provincial. En la misma línea, su esposa, Analía Maiorana, evitó alimentar las especulaciones electorales y aseguró que “hoy es esto y esto es mucho”, en referencia al nuevo desafío que asumió al frente de la Jefatura de Gabinete.