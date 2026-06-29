Tras la salida de Adorni, Milei encabezaría una reunión política en Casa Rosada

El presidente Javier Milei evalúa participar de una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza convocada para el próximo miércoles en la Casa Rosada, en un gesto que busca fortalecer la unidad del oficialismo tras la renuncia de Manuel Adorni y el inicio de una nueva etapa política dentro del Gobierno.

El encuentro fue organizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas. Inicialmente será encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al vicejefe Ignacio Devitt, aunque en las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de que el propio Presidente participe del intercambio con los legisladores.

La convocatoria tiene como objetivo reordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo y dejar atrás las tensiones internas que provocó la salida de Adorni. En el Gobierno consideran que es momento de cerrar esa etapa y volver a concentrarse en la agenda legislativa y de gestión.

Entre los dirigentes que ya confirmaron su presencia figuran Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, cuya participación es interpretada como una señal de acercamiento luego de las diferencias surgidas durante la crisis política que derivó en la salida de Adorni.

La reunión se desarrollará un día después de que Diego Santilli preste juramento como nuevo jefe de Gabinete, en una ceremonia prevista en la Casa Rosada. El Ejecutivo apuesta a que el cambio de conducción permita fortalecer la coordinación política y consolidar el vínculo con el Congreso.

En ese contexto, Milei decidió cancelar su viaje a Paraguay, donde iba a participar de la cumbre del Mercosur, para permanecer en Buenos Aires y supervisar personalmente la reorganización del Gobierno. La eventual presencia del mandatario en la reunión con legisladores sería una nueva señal del protagonismo que busca asumir en esta etapa de relanzamiento político de su gestión.