Un nuevo video de una cámara de seguridad se incorporó este martes a la investigación que involucra a Facundo Moyano y a la modelo Candela Arizaga, luego del episodio ocurrido durante la madrugada en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Las imágenes, captadas a las 5.14, muestran a la joven de 23 años corriendo semidesnuda y descalza por la avenida del Libertador, aparentemente desorientada. En la grabación se observa que avanza por la vereda en sentido contrario al tránsito y detrás de un perro.

Según la reconstrucción de los investigadores, el registro corresponde a los minutos previos a la llegada de la Policía, que intervino tras un llamado al 911 en el que se alertó sobre una mujer corriendo sin ropa por la vía pública. Personal de la Comisaría Vecinal 13A acudió al lugar junto a una ambulancia del SAME, que trasladó a Arizaga al Hospital Pirovano.

El nuevo video será incorporado al expediente y analizado junto con otras cámaras de seguridad de la zona, una de las medidas ordenadas por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien busca reconstruir cronológicamente los movimientos de ambos antes del procedimiento policial.

En paralelo, la investigación avanzó con nuevas actuaciones. Según fuentes vinculadas a la causa, el fiscal solicitó el allanamiento del departamento donde ocurrió el episodio, mientras que Facundo Moyano se negó a realizarse estudios de sangre y orina requeridos en el marco de la pesquisa. El dirigente sindical permanece acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Por su parte, Candela Arizaga declaró que Moyano "no le pegó" y atribuyó lo sucedido al consumo de drogas. Su abogado, Diego Storto, aseguró que la joven se encontraba "muy sonámbula" tras el episodio y que ampliará su testimonio cuando esté en condiciones de hacerlo. Además, sostuvo que ambos "vienen de una noche traumática, movida y con excesos", por lo que aguardarán a que la modelo defina si impulsará la acción penal y si considera que existió un hecho de violencia de género.