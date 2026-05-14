La escena explotó en redes y abrió una fuerte polémica dentro y fuera del Congreso. Manuel Quintar, diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, apareció este miércoles en la cochera de Diputados a bordo de una Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica de lujo que puede superar los 100 mil dólares y que, en Argentina, se consigue hasta por 300 mil.

El vehículo, además, tenía colocado el logo de La Libertad Avanza en las puertas.

La imagen provocó incomodidad en el propio oficialismo. Según trascendió desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido al legislador que retirara la camioneta apenas comenzaron las repercusiones.

“A mi nombre, con la mía”

Lejos de evitar la discusión, Quintar publicó una foto del vehículo en su cuenta de X y escribió: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”.

Desde su entorno aseguraron que la camioneta fue comprada e importada legalmente desde Estados Unidos y explicaron que todavía no tenía patente colocada porque “la chapa está en trámite”.

El contraste que encendió las críticas

La aparición de la Tesla ocurrió en plena discusión por el ajuste del gasto público impulsado por el Gobierno nacional, que alcanzó áreas sensibles como salud, educación y programas médicos.

En ese contexto, la imagen de una camioneta futurista y millonaria entrando al Congreso volvió a poner la atención sobre el patrimonio y el estilo de vida de dirigentes oficialistas.

Quién es Manuel Quintar

Además de diputado nacional, Quintar tiene una trayectoria empresarial ligada al sector privado de la salud en Jujuy. Antes de sumarse a La Libertad Avanza había pasado por el PJ y actualmente responde políticamente al armado de Karina Milei.

Su declaración jurada incluye también otros vehículos de alta gama, entre ellos un Mercedes-Benz, motos KTM y Husqvarna, además de camionetas Amarok y Toyota.