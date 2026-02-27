El senador libertario roquense Enzo Fullone quedó en el centro de la escena tras un discurso que generó ruido en el Senado, donde defendió la reforma de la Ley de Glaciares con una frase que desató polémica y el desconocimiento: "son rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico". Su ingreso a la Cámara Alta fue en reemplazo de Lorena Villaverde, la cuestionada empresaria que había sido electa en octubre pero por sus antecedentes de narcotráfico en Estados Unidos, debió renunciar a su banca.

Fullone, resguardado durante el proceso electoral bajo el amparo del sector del cipoleño Anibal Tortoriello, debutó fuerte en el Senado con un tono bastante alejado de la moderación o la prudencia. Por el contrario, se metió de lleno en el debate por la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo de Javier Milei y dejó una definición que encendió la mecha: aseguró que los glaciares son “rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.

La frase cayó como una bomba en plena sesión. Mientras defendía la necesidad de atraer inversiones mineras y garantizar “reglas claras”, el senador libertario eligió minimizar el valor estratégico de los cuerpos de hielo en la Cordillera. Y fue allí cuando el murmullo se convirtió en polémica. Desde las bancadas opositoras hasta organizaciones ambientalistas reaccionaron casi en simultáneo.

Pero además, el tono no pasó desapercibido. Porque en sus primeras apariciones públicas en el Senado, Fullone parece decidido a sostener un perfil alto, confrontativo y polémico. Justamente el mismo estilo que caracterizó a Villaverde antes de quedar desplazada por las denuncias judiciales que la salpicaron en el exterior. El reemplazo no vino con bajo perfil: vino con discurso filoso.

En su intervención, el roquense insistió en que "no se trata de extractivismo sin reglas", sino de "desarrollo con normas claras". Habló de federalismo, de respeto por las provincias y de seguridad jurídica. Argumentó que sin inversiones no hay empleo, y que sin empleo no hay desarrollo regional. Incluso comparó el impacto potencial de la minería con el movimiento económico que genera la industria energética en el Alto Valle.

Sin embargo, más allá del marco teórico, lo que quedó resonando fue la frase. Porque en medio de un debate sensible, donde se discute la reducción de zonas protegidas para habilitar proyectos de cobre y litio, relativizar la función de los glaciares no es un detalle menor. La reforma ya obtuvo media sanción y ahora deberá tratarse en Diputados, pero el ruido político ya está instalado.