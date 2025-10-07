Funcionario libertario culpable de golpear y amenazar a su ex pareja

Un funcionario de La Libertad Avanza en Río Negro volvió a complicar el mapa político del espacio libertario en la previa a las legislativas 2025. Se trata de Hernán Darío Taborda, titular de la delegación de ANSES en Río Colorado, quien fue declarado culpable por violencia de género contra su ex pareja, Carina Bünter.

La condena lo deja al borde de una sanción penal, pero sigue ocupando su cargo nacional, designado por la candidata de LLA, Lorena Villaverde.

La audiencia de veredicto se realizó por Zoom, cerca del mediodía del lunes, y estuvo a cargo del juez Fernando Sánchez Freytes, quien lo declaró autor responsable del delito. El fallo fue emitido dentro del legajo MPF Río Colorado 00424/2024, caratulado “Bünter Carina Gabriela c/ Taborda Hernán Darío s/ amenazas”.

Durante la lectura, el magistrado fue contundente: consideró que la conducta del acusado fue típica, antijurídica y culpable, y que las lesiones y amenazas concurrieron de manera material. Además, desestimó los argumentos de la defensa, que intentó relativizar el caso afirmando que solo existía el testimonio de la víctima.

El juez destacó que su relato fue claro, coherente y respaldado por testigos y peritajes, entre ellos las policías Ludueña y Peláez, el testigo Gutiérrez y la psicóloga forense Papayani, quien verificó daño psicológico.

El veredicto fijó un plazo de cinco días hábiles para que las partes ofrezcan prueba antes de la audiencia de cesura, donde se definirá la pena final. Recién después se conocerá la sentencia íntegra, según lo dispuesto por el Código Procesal Penal de Río Negro y la Acordada 6/2018 del Superior Tribunal de Justicia.

Taborda, policía retirado y referente libertario local, ya había sido imputado en 2024 por violencia de género y amenazas, tras la denuncia de su ex pareja. La causa, impulsada por el fiscal Daniel Zornitta y el juez de Garantías Roberto Gaviña, incluyó una prohibición de acercamiento de 100 metros y otras medidas restrictivas. Sin embargo, nunca fue apartado de su cargo en la administración pública.

La condena llega en un momento político sensible: La Libertad Avanza en Río Negro acumula varios frentes judiciales, entre ellos los que involucran a su candidata Lorena Villaverde y al diputado Aníbal Tortoriello, ambos con causas en curso.

Mientras tanto, en la oficina de ANSES de Río Colorado todo sigue igual. Taborda continúa firmando documentos y atendiendo público, a pesar de que la Justicia ya lo declaró culpable.