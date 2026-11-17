El Gobierno consiguió este martes un avance clave para el Presupuesto 2027: con el respaldo de sectores aliados, La Libertad Avanza reunió 27 firmas y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El siguiente objetivo del oficialismo será llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre, donde deberá volver a construir una mayoría para conseguir la media sanción y enviarlo posteriormente al Senado. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, confirmó las 27 firmas entre los 49 diputados que integran el cuerpo.

De ese total, 20 corresponden a La Libertad Avanza y siete a fuerzas aliadas, aunque cinco de esos legisladores acompañaron el despacho con disidencias parciales.

Los respaldos externos al oficialismo llegaron de Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca; Elia Fernández, de Independencia; y Eduardo Falcone, del MID.

No acompañaron el dictamen oficialista los representantes de Provincias Unidas Carolina Basualdo y Jorge Rizzotti, ni Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal.

Los 18 integrantes de Unión por la Patria, por su parte, firmaron un dictamen de minoría.

El Gobierno modificó el Presupuesto por Discapacidad

Una de las modificaciones centrales introducidas antes de la firma fue la eliminación de los artículos 36 al 41 del proyecto original, vinculados con el sistema de protección para las personas con discapacidad.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado confirmó el cambio y lo relacionó con el avance legislativo de la Ley de Fortalecimiento en Discapacidad.

“La Ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta Cámara con mucho esfuerzo”, señaló.

Según explicó la legisladora, mantener esos artículos dentro del Presupuesto habría resultado contradictorio con el proyecto específico que avanza en el Congreso, por lo que finalmente fueron retirados del texto.

La decisión se conoce el mismo día en que el Gobierno confirmó que la Ley de Discapacidad será incluida en la agenda del Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con su tratamiento.

Durante el debate del Presupuesto también surgieron cuestionamientos opositores a las proyecciones económicas utilizadas por el Ejecutivo. La diputada Julia Strada, de Unión por la Patria, cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante la discusión.

Además, puso en duda las estimaciones oficiales sobre crecimiento, inflación e inversión para el próximo año y comparó algunas de las previsiones incluidas en el proyecto con los resultados registrados durante 2026.

Qué proyecta el Presupuesto para 2027

El proyecto contempla gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por aproximadamente $219,3 billones, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social.

En materia macroeconómica, el Poder Ejecutivo proyecta para 2027 una inflación del 21,3% y un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual estimado en $1.728. También prevé un crecimiento económico del 4%, una expansión del consumo privado del 3,4% y una suba del consumo público del 0,6%.

En cuanto al gasto, el proyecto destina aproximadamente $150,9 billones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían alrededor de $18,6 billones.

Las estimaciones oficiales sobre actividad contrastan con otras proyecciones disponibles. Durante el debate, Strada señaló que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé para 2027 un crecimiento apenas superior al 2%, por debajo del 4% contemplado por el Ejecutivo.

Con el dictamen de mayoría firmado, el Presupuesto superó una de sus principales instancias legislativas en Diputados. Ahora el Gobierno deberá trasladar los acuerdos alcanzados en comisión al recinto, donde apunta a conseguir la media sanción el próximo miércoles 25 de noviembre.