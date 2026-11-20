El Senado de la Nación tuvo una jornada de intensa actividad parlamentaria el jueves 19 de noviembre, con la sanción definitiva de dos proyectos que generaron fuertes debates a lo largo del año: las leyes de Discapacidad y de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las votaciones dejaron distintas posturas entre los representantes de Neuquén y Río Negro. Mientras que la iniciativa vinculada al sistema de Discapacidad recibió el acompañamiento unánime de los legisladores presentes, el proyecto sobre Propiedad Privada expuso diferencias políticas entre los senadores de ambas provincias.

Discapacidad: unanimidad en el Senado

La nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones. Los senadores de Neuquén y Río Negro acompañaron la iniciativa, al igual que el resto de los legisladores presentes de la Patagonia.

La normativa establece modificaciones destinadas a garantizar la cobertura de salud, aportar previsibilidad financiera al sistema de prestaciones y establecer criterios para su otorgamiento. También contempla mecanismos para atender las deudas que mantiene el sector.

El nuevo marco legal mantiene prácticamente el esquema de beneficios previsto en la Ley 27.793, aunque deja atrás su carácter de emergencia y transitoriedad.

Propiedad Privada: cómo votaron los senadores

Una situación diferente se registró durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que consiguió 42 votos afirmativos y 26 negativos. En la representación neuquina hubo dos votos a favor y uno en contra. Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos de La Libertad Avanza, respaldaron el proyecto, mientras que Julieta Corroza, de La Neuquinidad, rechazó la iniciativa.

De esta manera, la senadora neuquina fue la única representante de la provincia que votó en contra de la propuesta.

En el caso de Río Negro, la votación también mostró una división entre sus tres representantes en la Cámara Alta. Martín Soria y Ana Marks, integrantes del bloque Fuerza Patria, votaron negativamente. En cambio, Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, acompañó el proyecto con su voto afirmativo.

Así, la representación rionegrina quedó dividida entre dos rechazos y un respaldo a la iniciativa.

Cómo votaron los senadores del resto de la Patagonia

Las diferencias también se reflejaron entre los representantes de las otras provincias patagónicas. En Chubut, Andrea Marcela Cristina y Edith Elizabeth Terenzi, ambas de Juntos por el Cambio, votaron a favor. Carlos Alberto Linares, del Frente de Todos, lo hizo en contra.

En Santa Cruz, los tres representantes rechazaron el proyecto: José María Carambia, Natalia Elena Gadano y Alicia Kirchner votaron negativamente.

Por último, en Tierra del Fuego, Agustín Pedro Coto y María Belén Monte de Oca, de La Libertad Avanza, respaldaron la iniciativa, mientras que Cándida Cristina López, del Frente de Todos, votó en contra.

Qué establece la Ley de Propiedad Privada

Uno de los principales puntos de la normativa es la restitución de la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, cuya vigencia había sido afectada por el DNU 70/2023.

El proyecto incorpora dos artículos centrales: uno deroga la disposición del decreto que había dejado sin efecto esa legislación y otro restablece expresamente la vigencia de la ley.

La iniciativa había obtenido media sanción en Diputados durante octubre y finalmente consiguió el aval del Senado con 42 votos afirmativos y 26 negativos, en una jornada parlamentaria que también incluyó el tratamiento de otros proyectos.