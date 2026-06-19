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Discapacidad: aumentan 2,1% las prestaciones y mantienen un plus para la Patagonia

Comenzará a regir desde junio. La medida fue adoptada por la Secretaría Nacional de Discapacidad tras conocerse la inflación de mayo y contempla un adicional del 20% para las prestaciones brindadas en la región patagónica.

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Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 08:39
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La medida fue firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a junio de 2026, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1297/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de junio del año en curso, consistente en un incremento del 2,10 %, sin diferencia por tipo de prestación”

Además, se indicó que ese porcentaje fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

En tanto, la citada resolución  se indicó además que habrá “un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona de la Patagonia”.

 

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