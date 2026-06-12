El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán gratis viajar en trenes y colectivos sin certificado

El Gobierno nacional anunció una modificación en el sistema de acceso al transporte público para las personas con discapacidad. A partir del próximo 19 de junio, quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán viajar gratuitamente en colectivos y trenes utilizando directamente la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el certificado en formato físico ante choferes o inspectores.

La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales y forma parte de una estrategia orientada a simplificar trámites, facilitar el acceso a derechos y resguardar la privacidad de los usuarios.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Para acceder al beneficio, las personas beneficiarias deberán vincular previamente su CUD con una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Una vez realizado ese trámite, los validadores reconocerán automáticamente el beneficio al momento de apoyar la tarjeta.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, esta modalidad convivirá con el sistema actual, por lo que quienes lo prefieran podrán seguir utilizando el CUD físico para acreditar el derecho al pasaje gratuito. La implementación comenzará en los servicios de transporte de jurisdicción nacional, tanto ferroviarios como de colectivos, y se prevé una expansión gradual hacia las distintas provincias y localidades del país.

Menos burocracia y mayor protección de datos personales

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que la iniciativa apunta a reducir trámites y evitar que las personas con discapacidad deban exhibir documentación sensible durante cada viaje. Además, destacaron que el sistema permitirá disminuir posibles situaciones de incomodidad, mejorar la experiencia de los pasajeros y reducir el riesgo de fraudes asociados a la utilización de documentación física.

La medida fue desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

Paso a paso: cómo vincular el CUD con la tarjeta SUBE

La nueva funcionalidad estará disponible desde el 16 de junio y requerirá completar los siguientes pasos:

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial del sistema.

Ingresar a la cuenta personal y acceder a la sección "Beneficios".

Cargar el número del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Activar el beneficio mediante alguna de estas opciones: Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE. Utilizar la aplicación SUBE desde un teléfono Android compatible con tecnología NFC. Solicitar la activación directamente en la validadora de pago de un colectivo.



Qué ocurre cuando el beneficio incluye acompañante

En aquellos casos en que el CUD contemple la presencia de un acompañante, el descuento total quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona titular del beneficio.

La digitalización representa un avance en materia de accesibilidad y autonomía para miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, al tiempo que busca agilizar controles y reducir barreras administrativas para el ejercicio de un derecho reconocido por la legislación argentina.